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В Кушве, где прошел смерч, частично подтопило придомовые территории - РИА Новости, 24.06.2026
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10:15 24.06.2026
В Кушве, где прошел смерч, частично подтопило придомовые территории

В Кушве произошло частичное подтопление около пяти придомовых участков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия смерча в Свердловской области
Последствия смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Последствия смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кушве Свердловской области частично подтопило придомовые территории из-за засора русла реки.
  • В начале недели там прошел смерч.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Частичное подтопление территорий вблизи жилых домов произошло в Кушве Свердловской области, где в понедельник прошел смерч, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Утром 24 июня в ЕДДС Кушвы поступила информация о частичном затоплении придомовых территорий частных жилых домов Кушвинского муниципального округа, это четыре-пять участков. Вследствие засора русла реки уровень воды в водохранилище начал подниматься", – пояснил собеседник агентства.
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Он отметил, что сведений о пострадавших в ведомство не поступало. Проводятся работы по расчистке русла, затопления жилых домов не зафиксировано.
В понедельник местные СМИ опубликовали кадры, на которых заметно, как в Кушве большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор, обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории муниципалитета ввели режим ЧС. По последним данным ГУМЧС по региону, 16 человек обращались за медпомощью.
Ранее спасатели информировали, что в муниципалитете были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных жилых дома.
В среду в главке добавляли, что в Кушве бригады энергетиков подключили более пяти тысяч домов к электроснабжению, без электричества остается 281 жилой дом.
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ПроисшествияКушваСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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