В Кушве, где прошел смерч, частично подтопило придомовые территории

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кушве Свердловской области частично подтопило придомовые территории из-за засора русла реки.

В начале недели там прошел смерч.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Частичное подтопление территорий вблизи жилых домов произошло в Кушве Свердловской области, где в понедельник прошел смерч, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Утром 24 июня в ЕДДС Кушвы поступила информация о частичном затоплении придомовых территорий частных жилых домов Кушвинского муниципального округа, это четыре-пять участков. Вследствие засора русла реки уровень воды в водохранилище начал подниматься", – пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что сведений о пострадавших в ведомство не поступало. Проводятся работы по расчистке русла, затопления жилых домов не зафиксировано.

В понедельник местные СМИ опубликовали кадры, на которых заметно, как в Кушве большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор, обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории муниципалитета ввели режим ЧС. По последним данным ГУМЧС по региону, 16 человек обращались за медпомощью.

Ранее спасатели информировали, что в муниципалитете были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных жилых дома.