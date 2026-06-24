В Роскосмосе призвали создать Совет БРИКС по космосу

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия считает необходимым создание Совета БРИКС по космосу для контроля реализуемых проектов и обсуждения новых.

Задачи Совета включали бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов и рассмотрение предложений о создании новых проектов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия считает необходимым создание Совета БРИКС по космосу для контроля реализуемых проектов и обсуждения новых, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Он выступил на встрече глав космических агентств стран БРИКС в индийском Бангалоре

"Реализация любых новых инициатив и крупных проектов потребует создания эффективного механизма взаимодействия. В качестве такого механизма считаем важным продолжить работу по скорейшему учреждению Совета по космосу стран БРИКС", - приводит пресс-служба госкорпорации слова Крикалева.

В задачи Совета входили бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов, а также рассмотрение предложений и принятие решений о создании новых перспективных проектов по различным направлениям космической деятельности, отметил замглавы "Роскосмоса".

Кроме того, в связи с ростом числа членов БРИКС важной составляющей деятельности Совета также должен стать обмен мнениями о текущем состоянии и тенденциях развития космической деятельности с учетом ее международных аспектов, добавил он.

Как отметили в пресс-службе, создание Совета по космосу в рамках БРИКС позволит наращивать сотрудничество в научно-технической области, в вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности, обеспечения на национальных и международном уровнях ее защищенности от различных вызовов и угроз, повышения безопасности космических операций.