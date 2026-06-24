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В Роскосмосе призвали создать Совет БРИКС по космосу - РИА Новости, 24.06.2026
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20:11 24.06.2026
В Роскосмосе призвали создать Совет БРИКС по космосу

Крикалев: Россия считает необходимым создание Совета БРИКС по космосу

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает необходимым создание Совета БРИКС по космосу для контроля реализуемых проектов и обсуждения новых.
  • Задачи Совета включали бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов и рассмотрение предложений о создании новых проектов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия считает необходимым создание Совета БРИКС по космосу для контроля реализуемых проектов и обсуждения новых, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Он выступил на встрече глав космических агентств стран БРИКС в индийском Бангалоре.
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"Реализация любых новых инициатив и крупных проектов потребует создания эффективного механизма взаимодействия. В качестве такого механизма считаем важным продолжить работу по скорейшему учреждению Совета по космосу стран БРИКС", - приводит пресс-служба госкорпорации слова Крикалева.
В задачи Совета входили бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов, а также рассмотрение предложений и принятие решений о создании новых перспективных проектов по различным направлениям космической деятельности, отметил замглавы "Роскосмоса".
Кроме того, в связи с ростом числа членов БРИКС важной составляющей деятельности Совета также должен стать обмен мнениями о текущем состоянии и тенденциях развития космической деятельности с учетом ее международных аспектов, добавил он.
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Как отметили в пресс-службе, создание Совета по космосу в рамках БРИКС позволит наращивать сотрудничество в научно-технической области, в вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности, обеспечения на национальных и международном уровнях ее защищенности от различных вызовов и угроз, повышения безопасности космических операций.
Кроме того, Россия анонсировала проект совместного заявления, приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. В нем, в частности, подчеркивается приверженность участников встречи исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.
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