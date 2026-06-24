Австрийский космонавт рассказал о главном впечатлении в космосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский космонавт Франц Фибек назвал невесомость главным впечатлением в космосе.
- Его также впечатлила техника, которая позволяет людям выживать на космической станции.
- Франц Фибек был удивлен тем, что в космосе больше пространства для перемещения, чем в тренировочном макете на Земле.
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости назвал невесомость главным впечатлением в космосе.
"Самые красивые моменты - это, конечно, невесомость, само ощущение полета, возможность парить. И вид из иллюминатора - это потрясающе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что его впечатлило сильнее всего в работе на станции "Мир".
Он добавил, что его также впечатлила вся техника, которая позволяет людям выживать на станции в космосе, в среде, непригодной для жизни.
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"Возможно, самым неожиданным для меня вначале было следующее: на Земле мы тренировались в макете - в модели один к одному. Там очень тесно, маленький объем, и перемещаться довольно сложно. А в реальности, в космосе, у тебя гораздо больше пространства, потому что можно использовать третье измерение. Вот как здесь: мы сидим, но не используем весь объем вокруг. А там - используем. Это было первое, что меня удивило", - рассказал собеседник агентства.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.