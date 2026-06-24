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Военнослужащий из КНДР перешел на сторону Южной Кореи - РИА Новости, 24.06.2026
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07:10 24.06.2026 (обновлено: 09:45 24.06.2026)
Военнослужащий из КНДР перешел на сторону Южной Кореи

Южнокорейские военные задержали солдата КНДР, который перешел границу

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий КНДР был взят под контроль южнокорейскими военными после пересечения межкорейской границы.
  • Соответствующие органы Южной Кореи расследуют обстоятельства произошедшего.
СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащий КНДР во вторник был взят под контроль южнокорейскими военными после пересечения межкорейской границы, он выразил намерение перейти на сторону Южной Кореи, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).
"Наши военные 23 июня во вторник вечером обеспечили безопасность одного военнослужащего КНДР в центральном секторе фронта, и в настоящее время соответствующие органы расследуют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ОКНШ для СМИ.
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По данным агентства Ренхап, это уже четвертый случай перехода граждан КНДР на Юг после прихода к власти администрации президента Ли Чжэ Мена и второй случай с участием военнослужащего КНДР.
В октябре прошлого года один военный КНДР пересек военную демаркационную линию (MDL) на центральном участке фронта и также заявил о намерении перейти на сторону Южной Кореи. Кроме того, в июле прошлого года границу пересек один житель КНДР, а еще один был спасен в нейтральных водах реки Ханган.
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