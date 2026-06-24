Военнослужащий из КНДР перешел на сторону Южной Кореи

СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащий КНДР во вторник был взят под контроль южнокорейскими военными после пересечения межкорейской границы, он выразил намерение перейти на сторону Южной Кореи, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).

По данным агентства Ренхап, это уже четвертый случай перехода граждан КНДР на Юг после прихода к власти администрации президента Ли Чжэ Мена и второй случай с участием военнослужащего КНДР.

В октябре прошлого года один военный КНДР пересек военную демаркационную линию (MDL) на центральном участке фронта и также заявил о намерении перейти на сторону Южной Кореи. Кроме того, в июле прошлого года границу пересек один житель КНДР, а еще один был спасен в нейтральных водах реки Ханган.