Цифровые книги в России в 2025 году обогнали бумажные по темпам роста рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ Общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование.

Рынок цифровых книг растет быстрее бумажного: рост составил 18,5% по сравнению с 2024 годом, в то время как рынок бумажных книг увеличился на 12%.

Гендиректор ГК "Литрес" Сергей Анурьев прогнозирует сохранение темпов роста рынка цифровых книг на уровне 10–20% в год.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Темпы роста рынка цифровых книг в России в 2025 году обогнали бумажный: общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, пишет газета Темпы роста рынка цифровых книг в России в 2025 году обогнали бумажный: общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование J'son & Partners Consulting.

"Общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем по итогам 2024 года", - говорится в материале издания.

Отмечается, что по темпам роста рынок цифровых книг уже не первый год обгоняет бумажный, который в 2025 году увеличился, по данным Российского книжного союза , лишь на 12%, до 110 миллиардов рублей.

Кроме того, аналитики J'son & Partners Consulting объясняют такой тренд тем, что цифровые книги намного дешевле бумажных.

Как уточнил газете гендиректор ГК " Литрес " Сергей Анурьев, темпы роста рынка будут оставаться примерно на том же уровне, что и в 2025 году, это около 10–20% в год.