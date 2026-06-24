Рейтинг@Mail.ru
Цифровые книги в России в 2025 году обогнали бумажные по темпам роста рынка - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 24.06.2026
Цифровые книги в России в 2025 году обогнали бумажные по темпам роста рынка

Ведомости: цифровые книги в России обогнали по темпам роста рынка бумажные

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкДевушка читает электронную книгу
Девушка читает электронную книгу - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Девушка читает электронную книгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование.
  • Рынок цифровых книг растет быстрее бумажного: рост составил 18,5% по сравнению с 2024 годом, в то время как рынок бумажных книг увеличился на 12%.
  • Гендиректор ГК "Литрес" Сергей Анурьев прогнозирует сохранение темпов роста рынка цифровых книг на уровне 10–20% в год.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Темпы роста рынка цифровых книг в России в 2025 году обогнали бумажный: общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование J'son & Partners Consulting.
"Общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем по итогам 2024 года", - говорится в материале издания.
Дом Книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Названы самые продаваемые книги в 2025 году
21 января, 04:38
Отмечается, что по темпам роста рынок цифровых книг уже не первый год обгоняет бумажный, который в 2025 году увеличился, по данным Российского книжного союза, лишь на 12%, до 110 миллиардов рублей.
Кроме того, аналитики J'son & Partners Consulting объясняют такой тренд тем, что цифровые книги намного дешевле бумажных.
Как уточнил газете гендиректор ГК "Литрес" Сергей Анурьев, темпы роста рынка будут оставаться примерно на том же уровне, что и в 2025 году, это около 10–20% в год.
"В перспективе книжный рынок будет все больше напоминать рынок онлайн-кинотеатров: при стабильной аудитории основная конкуренция будет идти за время пользователя, его вовлеченность и частоту потребления контента", – резюмировал Анурьев.
Девушка в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Названа средняя цена печатной книги в России
19 июня, 06:16
 
Российский Книжный СоюзРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала