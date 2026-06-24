Архангельские офтальмологи удалили клеща из глаза пациента

Краткий пересказ от РИА ИИ В Архангельской клинической офтальмологической больнице из глаза пациента вытащили клеща.

Операция проводилась под микроскопом и заняла десять минут.

После операции острота зрения пациента не изменилась, воспаления не возникло, для профилактики его направили на дополнительное обследование к инфекционисту.

МУРМАНСК, 24 июн — РИА Новости. Врачи Архангельской офтальмологической больницы вытащили клеща, который впился в глаз отдыхающего на даче, что является редким случаем в офтальмологии, сообщили в клинике.

"Пациент обратился в кабинет неотложной помощи Архангельской клинической офтальмологической больницы с жалобами на резкую боль и инородное тело в правом глазу. Оказалось, во время поездки на дачу клещ попал в конъюнктивальную оболочку и присосался к ней", — сообщается на странице больницы в соцсети "ВКонтакте".

Врач-офтальмолог Алексей Пихтулов подтвердил: случай для региона необычный, первый в его практике. Как пояснил доктор, главная сложность извлечения кровососа заключалась в анатомической деликатности органа зрения, ведь конъюнктива — это тонкая и богато иннервированная ткань. Клещ, присосавшись к ней, может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицирование.

"Удаление кровососа проводилось под микроскопом с использованием специальных инструментов и очень деликатно, чтобы не травмировать роговицу", — рассказал врач.

Такая операция требует точности хирурга и терпения пациента, которому провели местную анестезию, после чего клещ был удален в течение десяти минут. Все прошло успешно, без осложнений: зрение осталось прежним, воспаления не возникло, отметили в клинике.