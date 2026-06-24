Рейтинг@Mail.ru
Архангельские офтальмологи удалили клеща из глаза пациента - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 24.06.2026 (обновлено: 20:09 24.06.2026)
Архангельские офтальмологи удалили клеща из глаза пациента

Архангельские офтальмологи извлекли из глаза пациента впившегося клеща

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Клещ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Архангельской клинической офтальмологической больнице из глаза пациента вытащили клеща.
  • Операция проводилась под микроскопом и заняла десять минут.
  • После операции острота зрения пациента не изменилась, воспаления не возникло, для профилактики его направили на дополнительное обследование к инфекционисту.
МУРМАНСК, 24 июн — РИА Новости. Врачи Архангельской офтальмологической больницы вытащили клеща, который впился в глаз отдыхающего на даче, что является редким случаем в офтальмологии, сообщили в клинике.
"Пациент обратился в кабинет неотложной помощи Архангельской клинической офтальмологической больницы с жалобами на резкую боль и инородное тело в правом глазу. Оказалось, во время поездки на дачу клещ попал в конъюнктивальную оболочку и присосался к ней", — сообщается на странице больницы в соцсети "ВКонтакте".
Клещи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Врач рассказала, как избежать серьезных последствий укуса клеща
23 июня, 15:05
Врач-офтальмолог Алексей Пихтулов подтвердил: случай для региона необычный, первый в его практике. Как пояснил доктор, главная сложность извлечения кровососа заключалась в анатомической деликатности органа зрения, ведь конъюнктива — это тонкая и богато иннервированная ткань. Клещ, присосавшись к ней, может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицирование.
"Удаление кровососа проводилось под микроскопом с использованием специальных инструментов и очень деликатно, чтобы не травмировать роговицу", — рассказал врач.
Такая операция требует точности хирурга и терпения пациента, которому провели местную анестезию, после чего клещ был удален в течение десяти минут. Все прошло успешно, без осложнений: зрение осталось прежним, воспаления не возникло, отметили в клинике.
Для профилактики пациента направили на дополнительное обследование к врачу-инфекционисту для принятия специалистом решения о необходимости иммунопрофилактики.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Онищенко рассказал, сколько видов инфекции могут переносить клещи
Вчера, 12:49
 
ПроисшествияАрхангельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала