Краткий пересказ от РИА ИИ 24 июня медиагруппа «Россия сегодня» отмечает 85-летие Совинформбюро, созданного в 1941 году в первые дни Великой Отечественной войны.

По словам генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, Совинформбюро было призвано стать голосом страны в период тяжелейших испытаний.

Дмитрий Киселев отметил, что медиагруппа «Россия сегодня» и агентства РИА Новости, Sputnik являются прямыми наследниками Совинформбюро и продолжают традиции фронтовых корреспондентов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Советское информбюро, созданное 85 лет назад в первые дни Великой Отечественной войны, было призвано стать голосом страны в период тяжелейших испытаний, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро

"Восемьдесят пять лет назад, в тяжелейшие первые дни Великой Отечественной, родилось Советское информбюро. Оно было призвано стать голосом страны в час величайших испытаний. И сегодня, листая эту уникальную летопись, мы видим, как военные сводки стали началом большого пути, в котором отразилась целая эпоха", - сказал Киселев в видеообращении по случаю 85-летия Совинформбюро.

Гендиректор отметил, что в летописи Совинформбюро отразились ключевые события разных эпох - хроника побед, освоение космоса, достижения спортсменов и деятелей культуры, а также роль России на мировой арене.

"Мы - медиагруппа "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, Sputnik - являемся прямыми наследниками того самого Совинформбюро. И традиции фронтовых корреспондентов, которые вместе с советскими воинами прошли дорогами войны, фиксируя каждый шаг к Великой Победе, для нас не пустой звук. Сегодня наши военкоры работают так же, как и их славные предшественники 85 лет назад, - на передовой. Рискуя жизнью, чтобы мир увидел правду", - добавил он.