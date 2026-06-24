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Совинформбюро было призвано стать голосом страны, заявил Киселев - РИА Новости, 24.06.2026
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10:39 24.06.2026
Совинформбюро было призвано стать голосом страны, заявил Киселев

Киселев: Совинформбюро было призвано стать голосом страны в период испытаний

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 24 июня медиагруппа «Россия сегодня» отмечает 85-летие Совинформбюро, созданного в 1941 году в первые дни Великой Отечественной войны.
  • По словам генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, Совинформбюро было призвано стать голосом страны в период тяжелейших испытаний.
  • Дмитрий Киселев отметил, что медиагруппа «Россия сегодня» и агентства РИА Новости, Sputnik являются прямыми наследниками Совинформбюро и продолжают традиции фронтовых корреспондентов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Советское информбюро, созданное 85 лет назад в первые дни Великой Отечественной войны, было призвано стать голосом страны в период тяжелейших испытаний, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
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"Восемьдесят пять лет назад, в тяжелейшие первые дни Великой Отечественной, родилось Советское информбюро. Оно было призвано стать голосом страны в час величайших испытаний. И сегодня, листая эту уникальную летопись, мы видим, как военные сводки стали началом большого пути, в котором отразилась целая эпоха", - сказал Киселев в видеообращении по случаю 85-летия Совинформбюро.
Гендиректор отметил, что в летописи Совинформбюро отразились ключевые события разных эпох - хроника побед, освоение космоса, достижения спортсменов и деятелей культуры, а также роль России на мировой арене.
"Мы - медиагруппа "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, Sputnik - являемся прямыми наследниками того самого Совинформбюро. И традиции фронтовых корреспондентов, которые вместе с советскими воинами прошли дорогами войны, фиксируя каждый шаг к Великой Победе, для нас не пустой звук. Сегодня наши военкоры работают так же, как и их славные предшественники 85 лет назад, - на передовой. Рискуя жизнью, чтобы мир увидел правду", - добавил он.
Советское информбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.
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