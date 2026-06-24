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Дмитрий Киселев назвал главную задачу журналистов - РИА Новости, 24.06.2026
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85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
01:51 24.06.2026 (обновлено: 02:01 24.06.2026)
Дмитрий Киселев назвал главную задачу журналистов

Киселев призвал журналистов правильно обрабатывать и подавать информацию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что журналисты должны правильно обрабатывать и подавать информацию.
  • Людям нужно помогать ориентироваться в информационном шуме, добавил он.
  • Киселев подчеркнул, что люди хотят знать правду.
  • По словам медиаменеджера, задача журналистов — объяснять и помогать ориентироваться в потоке информации.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Журналисты должны уметь правильно обрабатывать и подавать новости, чтобы помогать людям ориентироваться в информационном шуме, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью "Российской газете".
"Сегодня явный переизбыток информации, доходящий до информационного шума. В этом огромном потоке хаотичной информации людям трудно разобраться. И задача журналистов, публицистов, аналитиков — попытаться организовать этот информационный поток. Информация тем ценнее, чем выше степень ее переработки", — сказал он.
Гендиректор пояснил, что люди хотят разъяснений и благодарны журналистам, если они объясняют, помещают информацию в исторический контекст, выделяют главное и отличают большое от малого.
"В конце прошлого века мне как-то конюх на конюшне, похвалив мою ТВ-программу о водке как национальной гордости и национальном проклятии, заметил: "Ты не сказал самое главное". Я говорю: "Что же?" — "Какую брать?". Журналист должен говорить, "какую брать". То есть разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо", — привел пример Киселев.
Медиаменеджер призвал журналистов не забывать об этой важной миссии и не игнорировать общественный запрос.
«
"А запрос этот в том, что люди хотят знать правду. Хотят быть на стороне правды. И ориентироваться во всем", — заключил Киселев.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году появилось Совинформбюро.
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