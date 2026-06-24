Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что журналисты должны правильно обрабатывать и подавать информацию.

Людям нужно помогать ориентироваться в информационном шуме, добавил он.

Киселев подчеркнул, что люди хотят знать правду.

По словам медиаменеджера, задача журналистов — объяснять и помогать ориентироваться в потоке информации.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Журналисты должны уметь правильно обрабатывать и подавать новости, чтобы помогать людям ориентироваться в информационном шуме, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью " Журналисты должны уметь правильно обрабатывать и подавать новости, чтобы помогать людям ориентироваться в информационном шуме, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью " Российской газете ".

"Сегодня явный переизбыток информации, доходящий до информационного шума. В этом огромном потоке хаотичной информации людям трудно разобраться. И задача журналистов, публицистов, аналитиков — попытаться организовать этот информационный поток. Информация тем ценнее, чем выше степень ее переработки", — сказал он.

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Гендиректор пояснил, что люди хотят разъяснений и благодарны журналистам, если они объясняют, помещают информацию в исторический контекст, выделяют главное и отличают большое от малого.

"В конце прошлого века мне как-то конюх на конюшне, похвалив мою ТВ-программу о водке как национальной гордости и национальном проклятии, заметил: "Ты не сказал самое главное". Я говорю: "Что же?" — "Какую брать?". Журналист должен говорить, "какую брать". То есть разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо", — привел пример Киселев

Медиаменеджер призвал журналистов не забывать об этой важной миссии и не игнорировать общественный запрос.

« "А запрос этот в том, что люди хотят знать правду. Хотят быть на стороне правды. И ориентироваться во всем", — заключил Киселев.