Киев с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования, заявила Заболоцкая

ООН, 24 июн - РИА Новости. Киевский режим с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.