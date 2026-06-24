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Киев с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования, заявила Заболоцкая - РИА Новости, 24.06.2026
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20:25 24.06.2026
Киев с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования, заявила Заболоцкая

Заболоцкая: Киевский режим с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.
  • Она отметила, что среди атакованных учреждений есть детские сады, школы и колледжи.
ООН, 24 июн - РИА Новости. Киевский режим с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.
"Начиная с 2014 года, Киевский режим атаковал 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи", - заявила дипломат во время заседания Совбеза ООН.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая и запросило подробности случившегося. Лантратова обещала подготовить обратное обращение с данными по удару в Луганской Народной Республике.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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