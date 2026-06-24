Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.
- Она отметила, что среди атакованных учреждений есть детские сады, школы и колледжи.
ООН, 24 июн - РИА Новости. Киевский режим с 2014 года атаковал 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.
"Начиная с 2014 года, Киевский режим атаковал 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи", - заявила дипломат во время заседания Совбеза ООН.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая и запросило подробности случившегося. Лантратова обещала подготовить обратное обращение с данными по удару в Луганской Народной Республике.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
С Киевом невозможно договариваться, заявил Небензя
22 мая, 22:28