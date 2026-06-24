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Киев пытается террором отложить катастрофу на фронте, заявил эксперт - РИА Новости, 24.06.2026
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Киев пытается террором отложить катастрофу на фронте, заявил эксперт

Михайлов: Киев пытается террором отложить неминуемую катастрофу на фронте

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный эксперт Михайлов считает, что киевский режим пытается добиться внутреннего недовольства в России, совершая преступные удары по мирному населению.
  • Эксперт отмечает, что летом 2026 года ожидается перелом в проведении СВО, а российские войска уверенно штурмуют последний оплот киевского режима на Донбассе и освобождают оккупированные территории.
  • По мнению Михайлова, власти России быстро восстанавливают поврежденные объекты и инфраструктуру, не давая повода усомниться в скорой победе.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Киевский режим пытается террором против мирного населения отложить неминуемую катастрофу на фронте, но ставка на недовольство россиян не сработает, а поврежденные объекты инфраструктуры восстанавливаются, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
"Киевский режим со своими западными кураторами, в попытке отложить неминуемую катастрофу приступил к масштабному террору мирного населения как новых территорий России, так и наносит преступные удары в глубь России, пытаясь добиться внутреннего недовольства россиян текущими событиями", - сказал собеседник агентства.
По его словам, лето 2026 года становится переломным в проведении СВО.
"Российские войска уверенно штурмуют последний оплот киевского режима на Донбассе, а именно славянско-краматорскую агломерацию. Так же уверенными темпами расширяется зона безопасности в Харьковской и Сумской области, освобождаются оккупированные территории Херсонщины и Запорожья", - подчеркнул аналитик.
НАТО и Киев думают, что граждане РФ начнут давить на политическое руководство из-за проблем с транспортом или проведением курортного сезона, отметил Михайлов.
"Но это глубокая ошибка и полное непонимание русского характера, подобная той, которую совершили немецко-фашистские захватчики в 1941 году. На данный момент власти России, мобилизуя все усилия, быстро восстанавливают поврежденные объекты и инфраструктуру, тем самым, не давая повода врагу усомниться в нашей скорой победе", - сказал он.
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