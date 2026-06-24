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Глава Пентагона заявил об успешном испытании системы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 24.06.2026
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07:52 24.06.2026
Глава Пентагона заявил об успешном испытании системы ПРО "Золотой купол"

Глава Пентагона Хегсет: испытание «Золотого купола» прошло успешно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первое испытание системы ПРО «Золотой купол», разрабатываемой США, прошло успешно.
  • Система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей.
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что система ПРО «Золотой купол» будет включать наземные, морские и космические системы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что первое испытание разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно.
"Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом", - написал Хегсет на своей странице в соцсети X.
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Он отметил, что система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей.
В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
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