Глава Пентагона заявил об успешном испытании системы ПРО "Золотой купол"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первое испытание системы ПРО «Золотой купол», разрабатываемой США, прошло успешно.
- Система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что система ПРО «Золотой купол» будет включать наземные, морские и космические системы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что первое испытание разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно.
Он отметил, что система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей.
В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.