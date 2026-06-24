В преддверии саммита НАТО в Анкаре произошла перестрелка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Анкаре спецназ ликвидировал террориста группировки "Исламское государство" (ИГ)*.
- Операция проведена в рамках антитеррористических мероприятий перед саммитом НАТО.
АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. В преддверии саммита НАТО в Анкаре ликвидировали вооруженного террориста, открывшего огонь по полицейским, передает агентство İHA.
"В ходе операции в Анкаре террорист ИГ* вступил в перестрелку с бойцами полицейского спецназа. Боевик был нейтрализован", — говорится в сообщении.
Операцию провели в рамках антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности перед саммитом НАТО. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление полицейским, завязалась перестрелка.
Обстоятельства инцидента и личность ликвидированного пока устанавливаются. Дополнительных деталей операции официальные органы не раскрыли.
Саммит НАТО запланирован в Анкаре на 7-8 июля.
* Запрещенная в России террористическая организация.