Госдума приняла закон о жилищных вкладах

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений.

Жилищные вклады будут открываться на срок не менее трех лет, они позволят накопить деньги для оплаты жилья или строительства, будут застрахованы с максимальным возмещением в 10 миллионов рублей.

Вклады можно будет пополнять без ограничений, а через год после открытия средства можно будет направить на первоначальный взнос по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений (ДЖС).

Документ вводит в России новый вид вкладов – они будут открываться на основании ДЖС. Жилищный вклад позволит гражданину накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования индивидуального жилищного строительства, либо участия в долевом строительстве.

При этом банк сможет предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий, если тот соответствует критериям кредитной организации. Жилищные вклады будут застрахованы. Максимальное страховое возмещение по ним составит 10 миллионов рублей.

Такие вклады можно будет открыть на срок не менее трех лет. Однако уже через год средства можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту, в том числе в другом банке, пояснял председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Если вкладчику откажут в ипотеке либо он сам передумает покупать жилье, он сможет вернуть средства вместе с накопленными процентами. Однако при самостоятельном отказе деньги можно забрать не ранее полутора лет с момента заключения договора жилищных сбережений, уточнял депутат.

Жилищные вклады можно будет пополнять без ограничений. Для этого условия ДЖС должны предусматривать возможность пополнения такого вклада в любое время. Причем вносить денежные средства смогут как сам вкладчик, так и третьи лица. Периодичность и порядок выплаты процентов по жилищным вкладам будут устанавливаться в условиях ДЖС.

"Данный закон может стать важным шагом в развитии системы ипотечного кредитования и улучшения жилищных условий граждан", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Ведь жилищно-накопительные вклады обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными формами сбережений, заметил он.