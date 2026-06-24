Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для военных с инвалидностью

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о сокращенной продолжительности рабочего времени в неделю для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с инвалидностью - до 35 часов.