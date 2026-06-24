Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для военных с инвалидностью - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 24.06.2026
Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для военных с инвалидностью

ГД поддержала сокращение рабочего дня для военных и силовиков с инвалидностью

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с инвалидностью.
  • Продолжительность рабочего времени сократится до 35 часов в неделю.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о сокращенной продолжительности рабочего времени в неделю для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с инвалидностью - до 35 часов.
Согласно принятому закону, сократится продолжительность рабочего времени до 35 часов в неделю для военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также для сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, имеющих спецзвания полиции, являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.
Аналогичное право на сокращенное рабочее время до 35 часов будет предоставляться сотрудникам УИС и ФССП, также являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие травмы при исполнении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин заявил о недостаточной помощи ветеранам СВО при трудоустройстве
12 июня, 16:57
 
ОбществоГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала