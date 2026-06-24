Госдума определила документы для пониженного НДС на детские товары

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения пониженной ставки НДС в 10% для детских товаров.

Закон разработан во избежание споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, и в рамках плана развития индустрии детских товаров на 2025–2030 годы.

Для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% на детские товары необходимо представить сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии из реестра Росаккредитации.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%.

Документ подготовлен в рамках реализации правительственного плана развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы и во избежание споров, касающихся отнесения продукции к детской категории. Он определяет перечень документов, которые могут представляться для подтверждения отнесения продукции к категории "товары для детей", чтобы подтвердить правомерность применения ставки НДС в 10% при их ввозе и реализации в России

С 1 января 2026 года ставка НДС в России выросла до 22% с 20%, но для всех социально значимых товаров, включая детские, сохранена льготная ставка в 10%. При этом в статье 164 Налогового кодекса (НК) установлен перечень товаров для детей, при ввозе и реализации которых применяется такая ставка, но не указаны документы, которые могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к таким товарам. А это приводит к риску возникновения налоговых споров о ее применении.

"Пониженная ставка НДС на детские товары - это социально значимая мера, которая должна работать без сбоев. Но на практике бизнес сталкивался с проблемой: непонятно, какие именно документы нужны, чтобы подтвердить право на ставку 10%", - заявил журналистам зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Из-за этого, налоговые органы на местах трактовали требования по-разному: где-то требовали сертификаты соответствия, где-то декларации, а где-то и то и другое, отметил он.

"В результате добросовестные предприниматели, которые продавали детскую одежду, обувь, игрушки, коляски и подгузники, рисковали получить доначисления и пени только потому, что их пакет документов не совпадал с представлениями конкретного инспектора", - заметил депутат. Теперь же вносится четкость в данном вопросе и при продаже внутри страны, и при ввозе товара из-за границы, что особенно важно для импортеров, подчеркнул он.

Новый закон для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% на детские товары предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций, который ведет Росаккредитация . Эти сведения представляются при подаче декларации на товары.

Если оценка соответствия удостоверяется иными документами, выданными в соответствии с правом ЕАЭС, то льготная ставка будет применяться при условии их представления. Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к документу, в том числу изменение в НК для исключения возможности принятия к вычету сумм "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в случае, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них средства другим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе. Ранее аналогичное изменение было внесено в Бюджетный кодекс, но потребовалось еще и корреспондирующая поправка в НК.