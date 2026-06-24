Госдума определила документы для пониженного НДС на детские товары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения пониженной ставки НДС в 10% для детских товаров.
- Закон разработан во избежание споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, и в рамках плана развития индустрии детских товаров на 2025–2030 годы.
- Для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% на детские товары необходимо представить сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии из реестра Росаккредитации.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%.
Документ подготовлен в рамках реализации правительственного плана развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы и во избежание споров, касающихся отнесения продукции к детской категории. Он определяет перечень документов, которые могут представляться для подтверждения отнесения продукции к категории "товары для детей", чтобы подтвердить правомерность применения ставки НДС в 10% при их ввозе и реализации в России.
С 1 января 2026 года ставка НДС в России выросла до 22% с 20%, но для всех социально значимых товаров, включая детские, сохранена льготная ставка в 10%. При этом в статье 164 Налогового кодекса (НК) установлен перечень товаров для детей, при ввозе и реализации которых применяется такая ставка, но не указаны документы, которые могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к таким товарам. А это приводит к риску возникновения налоговых споров о ее применении.
"Пониженная ставка НДС на детские товары - это социально значимая мера, которая должна работать без сбоев. Но на практике бизнес сталкивался с проблемой: непонятно, какие именно документы нужны, чтобы подтвердить право на ставку 10%", - заявил журналистам зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Из-за этого, налоговые органы на местах трактовали требования по-разному: где-то требовали сертификаты соответствия, где-то декларации, а где-то и то и другое, отметил он.
"В результате добросовестные предприниматели, которые продавали детскую одежду, обувь, игрушки, коляски и подгузники, рисковали получить доначисления и пени только потому, что их пакет документов не совпадал с представлениями конкретного инспектора", - заметил депутат. Теперь же вносится четкость в данном вопросе и при продаже внутри страны, и при ввозе товара из-за границы, что особенно важно для импортеров, подчеркнул он.
Новый закон для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% на детские товары предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций, который ведет Росаккредитация. Эти сведения представляются при подаче декларации на товары.
Если оценка соответствия удостоверяется иными документами, выданными в соответствии с правом ЕАЭС, то льготная ставка будет применяться при условии их представления. Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к документу, в том числу изменение в НК для исключения возможности принятия к вычету сумм "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в случае, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них средства другим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе. Ранее аналогичное изменение было внесено в Бюджетный кодекс, но потребовалось еще и корреспондирующая поправка в НК.
Данные положения начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал. При этом сам закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу сразу после такой публикации.