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Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на УСН до 2030 года - РИА Новости, 24.06.2026
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12:44 24.06.2026 (обновлено: 12:52 24.06.2026)
Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на УСН до 2030 года

ГД сохранила до 2030 года порог в 20 млн рублей для перехода с упрощенки на НДС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый бизнес на УСН должен перейти на уплату НДС.
  • Снижение порога выручки до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей — на 2031 год.
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) должен перейти на уплату НДС.
При этом Госдума рекомендовала правительству РФ совместно с думским комитетом по бюджету и налогам осуществлять мониторинг правоприменения положений данного закона в части изменения параметров налогообложения субъектов МСП в целях анализа их эффективности с точки зрения влияния на их хозяйственную деятельность и на доходы бюджетов бюджетной системы страны.
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Согласно действующей редакции Налогового кодекса, предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие УСН, должны перейти на уплату НДС, снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Принятый Госдумой закон сохраняет для таких организаций и ИП порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей - на 2031 год.
Исходя из финансово-экономического обоснования, недополученные доходы федерального бюджета в результате принятия закона в 2027 году составят 51,1 миллиарда рублей, в 2028-2029 годах - порядка 100 миллиардов рублей в год.
Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС, отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.
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