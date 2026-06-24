В Горловке завершили работы на месте обрушения подъезда после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели завершили работы на месте обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Горловке после атаки БПЛА.

В результате атаки дрона произошло обрушение подъезда с первого по пятый этажи, погибли три человека, еще один пострадал.

Спасательные работы осложняла непрерывная угроза атак БПЛА.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели завершили работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Горловке после атаки БПЛА, сообщили в МЧС по республике.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели трех мирных жителей при атаке ВСУ на жилой дом в Калининском районе города.

"Сотрудники МЧС России завершили работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Горловке", - говорится в сообщении на платформе "Макс".

Отмечается, что ночью в результате атаки дрона произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома с первого по пятый этажи, там начался пожар: пламя охватило 200 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, в подъезде находились 10 человек, семеро из них смогли эвакуироваться по лестничному маршу, а трое оказались под завалами.

В ведомстве подчеркнули, что спасательные работы осложняла непрерывная угроза атак БПЛА.

"К сожалению, из-под завалов сотрудники МЧС извлекли троих погибших. Всего пострадали четыре человека, из них трое - погибли", - рассказали в региональном главке спасательного ведомства.