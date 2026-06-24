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В Горловке завершили работы на месте обрушения подъезда после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.06.2026
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16:00 24.06.2026 (обновлено: 19:06 24.06.2026)
В Горловке завершили работы на месте обрушения подъезда после атаки БПЛА

В Горловке завершили работы на месте обрушения подъезда после атаки дрона

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели завершили работы на месте обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Горловке после атаки БПЛА.
  • В результате атаки дрона произошло обрушение подъезда с первого по пятый этажи, погибли три человека, еще один пострадал.
  • Спасательные работы осложняла непрерывная угроза атак БПЛА.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели завершили работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Горловке после атаки БПЛА, сообщили в МЧС по республике.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели трех мирных жителей при атаке ВСУ на жилой дом в Калининском районе города.
"Сотрудники МЧС России завершили работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Горловке", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что ночью в результате атаки дрона произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома с первого по пятый этажи, там начался пожар: пламя охватило 200 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, в подъезде находились 10 человек, семеро из них смогли эвакуироваться по лестничному маршу, а трое оказались под завалами.
В ведомстве подчеркнули, что спасательные работы осложняла непрерывная угроза атак БПЛА.
"К сожалению, из-под завалов сотрудники МЧС извлекли троих погибших. Всего пострадали четыре человека, из них трое - погибли", - рассказали в региональном главке спасательного ведомства.
Подчеркивается, что для ликвидации последствий происшествия от РСЧС были задействованы 32 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России - четыре единицы техники и 15 человек личного состава.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаРоссияКалининский районИван ПриходькоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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