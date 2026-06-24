Жильцов разрушенного подъезда в Горловке переселят

Краткий пересказ от РИА ИИ В Горловке в ДНР жильцы разрушенного ударом украинского БПЛА подъезда будут переселены в квартиры маневренного фонда города.

При атаке ВСУ на жилой дом в Калининском районе Горловки погибли три мирных жителя.

ГОРЛОВКА (ДНР), 24 июн - РИА Новости. Жильцы разрушенного ударом украинского БПЛА подъезда в Горловке в ДНР будут переселены в квартиры маневренного фонда города, сообщил журналистам глава города Иван Приходько.

Ранее Приходько сообщил о гибели трех мирных жителей при атаке ВСУ на жилой дом в Калининском районе города.

"Со всеми жильцами мы сейчас ведем работу на предмет их переселения. Маневренный фонд есть, и в течение суток - двое, и люди будут переселены", - сказал глава города.