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Жильцов разрушенного подъезда в Горловке переселят - РИА Новости, 24.06.2026
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15:22 24.06.2026 (обновлено: 16:26 24.06.2026)
Жильцов разрушенного подъезда в Горловке переселят

Жильцов разрушенного подъезда в Горловке переселят в маневренный фонд

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ в Горловке
Последствия удара ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ в Горловке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке в ДНР жильцы разрушенного ударом украинского БПЛА подъезда будут переселены в квартиры маневренного фонда города.
  • При атаке ВСУ на жилой дом в Калининском районе Горловки погибли три мирных жителя.
ГОРЛОВКА (ДНР), 24 июн - РИА Новости. Жильцы разрушенного ударом украинского БПЛА подъезда в Горловке в ДНР будут переселены в квартиры маневренного фонда города, сообщил журналистам глава города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил о гибели трех мирных жителей при атаке ВСУ на жилой дом в Калининском районе города.
"Со всеми жильцами мы сейчас ведем работу на предмет их переселения. Маневренный фонд есть, и в течение суток - двое, и люди будут переселены", - сказал глава города.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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