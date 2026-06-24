Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили объекты ж/д инфраструктуры в Харьковской области с помощью беспилотников "Герань".
- Повреждены объекты железнодорожной сети, складские помещения, линии электропередачи и железнодорожные локомотивы, используемые для доставки военных грузов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили в Харьковской области объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивы для доставки военных грузов, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов железнодорожной сети, а также повреждения складских помещений и линий электропередачи", - говорится в релизе.
Отмечается, что беспилотниками также были поражены железнодорожные локомотивы, используемые для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ в районе Лозовой в Харьковской области.
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22 июня 2022, 17:18