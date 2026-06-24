ГД приняла в I чтении проект о праве добровольцев на дополнительный отпуск

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, на дополнительный отпуск в связи с тяжелым состоянием или смертью близкого родственника.

Законопроект предлагает предоставить добровольцам право на дополнительный отдых до 10 суток с учетом времени на проезд.

Детям добровольцев, погибших или умерших из-за ранений, полученных на службе, предлагается предоставлять преимущественное право при приеме в кадетские училища и аналогичные учреждения.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, на дополнительный отпуск в связи с тяжелым состоянием или смертью близкого родственника.

Законопроектом предлагается предоставить гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, право на дополнительный отдых до 10 суток с увеличением продолжительности отдыха на количество суток, необходимое для проезда к месту использования отдыха и обратно, с правом убытия из воинской части-формирователя.

Уточняется, что такое право будет возникать в случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника.

Кроме того, проектом предлагается предоставлять детям добровольцев, погибших при исполнении обязанностей или умерших вследствие ранения, травмы, контузии либо заболевания, полученных на службе, преимущественное право при приеме в общеобразовательные организации — кадетские училища и аналогичные учреждения, готовящие подростков к военной или иной государственной службе.

"Это важный и своевременный закон. Он восстанавливает справедливость в отношении людей, которые по зову сердца пошли защищать страну. У них, как и у военнослужащих, есть семьи, близкие, и в трудную минуту они должны иметь возможность быть рядом с ними", - сказал депутат Госдумы Игорь Игошин журналистам.

Он добавил, что инициатива направлена на устранение правового пробела.

"Добровольцы, в отличие от военнослужащих, сегодня не имеют четко прописанного права на дополнительный отдых в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника. Вопросы предоставления таких дней отдыха в исключительных обстоятельствах законодательно не урегулированы", - отметил депутат.

По его словам, на практике это означает, что если у добровольца случается беда в семье, он оказывается перед выбором: либо самовольно покинуть расположение, либо командованию выходить за рамки руководящих документов.