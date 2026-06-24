Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла в I чтении проект о праве добровольцев на дополнительный отпуск - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 24.06.2026
ГД приняла в I чтении проект о праве добровольцев на дополнительный отпуск

ГД приняла проект о допотпуске добровольцам в случае смерти родственника

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, на дополнительный отпуск в связи с тяжелым состоянием или смертью близкого родственника.
  • Законопроект предлагает предоставить добровольцам право на дополнительный отдых до 10 суток с учетом времени на проезд.
  • Детям добровольцев, погибших или умерших из-за ранений, полученных на службе, предлагается предоставлять преимущественное право при приеме в кадетские училища и аналогичные учреждения.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, на дополнительный отпуск в связи с тяжелым состоянием или смертью близкого родственника.
Законопроектом предлагается предоставить гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, право на дополнительный отдых до 10 суток с увеличением продолжительности отдыха на количество суток, необходимое для проезда к месту использования отдыха и обратно, с правом убытия из воинской части-формирователя.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Госдума приняла закон о жилищных вкладах
Вчера, 13:33
Уточняется, что такое право будет возникать в случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника.
Кроме того, проектом предлагается предоставлять детям добровольцев, погибших при исполнении обязанностей или умерших вследствие ранения, травмы, контузии либо заболевания, полученных на службе, преимущественное право при приеме в общеобразовательные организации — кадетские училища и аналогичные учреждения, готовящие подростков к военной или иной государственной службе.
"Это важный и своевременный закон. Он восстанавливает справедливость в отношении людей, которые по зову сердца пошли защищать страну. У них, как и у военнослужащих, есть семьи, близкие, и в трудную минуту они должны иметь возможность быть рядом с ними", - сказал депутат Госдумы Игорь Игошин журналистам.
Он добавил, что инициатива направлена на устранение правового пробела.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на УСН до 2030 года
Вчера, 12:44
"Добровольцы, в отличие от военнослужащих, сегодня не имеют четко прописанного права на дополнительный отдых в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника. Вопросы предоставления таких дней отдыха в исключительных обстоятельствах законодательно не урегулированы", - отметил депутат.
По его словам, на практике это означает, что если у добровольца случается беда в семье, он оказывается перед выбором: либо самовольно покинуть расположение, либо командованию выходить за рамки руководящих документов.
"Законопроект предлагает решение этой проблемы", - заключил депутат.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Госдума приняла закон об обеспечении внутреннего рынка топливом
Вчера, 13:04
 
ОбществоИгорь ИгошинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала