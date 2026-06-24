Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание подпольных оружейников - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 24.06.2026
ФСБ показала задержание подпольных оружейников

ФСБ показала кадры задержания подпольных оружейников и их арсеналы

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ изъяла 301 единицу огнестрельного оружия в 53 субъектах страны в апреле — мае.
  • Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ФСБ показала задержание подпольных оружейников, которые занимались ремонтом, модернизацией и изготовлением боеприпасов, и их арсеналы.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в апреле-мае в 53 субъектах страны из незаконного оборота изъята 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
На видео происходят задержания нелегальных оружейников в их квартирах, в некоторых случаях – со взломом входной двери, и на парковке.
Кроме этого, продемонстрированы изъятые гранаты, взрывчатые вещества и патроны разного калибра, четыре, пулемета, 15 гранатометов, две штурмовые винтовки, разные автоматы, пистолеты, револьверы и винтовки.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Глава Ставрополья поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске
23 июня, 09:43
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала