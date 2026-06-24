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Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ изъяла 301 единицу огнестрельного оружия в 53 субъектах страны в апреле — мае.

Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ФСБ показала задержание подпольных оружейников, которые занимались ремонтом, модернизацией и изготовлением боеприпасов, и их арсеналы.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в апреле-мае в 53 субъектах страны из незаконного оборота изъята 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

На видео происходят задержания нелегальных оружейников в их квартирах, в некоторых случаях – со взломом входной двери, и на парковке.