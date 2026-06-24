ФСБ задержала почти 130 нелегальных оружейников в апреле-мае

"В апреле-мае 2026 года в 53 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, более 111 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 189 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.