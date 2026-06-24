ФСБ задержала почти 130 нелегальных оружейников в апреле-мае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В апреле — мае 2026 года в России задержаны 128 нелегальных оружейников.
- Изъято 301 единица огнестрельного оружия, включая 4 пулемета, 15 гранатометов и другие виды оружия.
- Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Почти 130 нелегальных оружейников задержаны в России в апреле-мае, прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, изъято 301 огнестрельное оружие, сообщил ЦОС ФСБ.
"В апреле-мае 2026 года в 53 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, более 111 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 189 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
Задержаны 128 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия, отметили в службе.
Путин заявил о продвижении в работе ФСБ, СК, ФСО
23 июня, 13:57