Народный фронт закупил материалы для поддержки бойцов на передовой

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Народный фронт при поддержке вице-премьера РФ Татьяны Голиковой закупил общественным объединениям волонтеров технику и необходимые материалы для поддержки бойцов на передовой, сообщила пресс-служба общественного движения.

В марте 2026 года Голикова вручила представительницам Народных полков сертификаты на закупку материалов, необходимых в их деятельности.

"Народный фронт благодаря помощи заместителя председателя правительства России Татьяной Голиковой закупил общественным объединениям волонтеров технику и необходимые материалы для поддержки бойцов на передовой", - говорится в сообщении.

Одним из объединений, получившим сертификат, стала волонтерская организация "Помощь нашим Z. Народ – фронту" в Московской области. Как отметила организатор волонтерского объединения Алина Савосина, объема материалов, закупленных по сертификату, хватит на 6-9 месяцев.

"Основное наше направление – изготовление маскировочных сетей. Посчитать точный объем произведенной продукции уже сложно, речь идет о десятках километров. При этом такие изделия постоянно требуется поставлять заново, поскольку подразделения меняют позиции, а сами сети нередко повреждаются в ходе боевой работы", - цитирует пресс-служба Савосину.

Сертификат также получил благотворительный фонд "География сердца", который помогает ветеранам СВО в процессе реабилитации. На врученные средства фонд приобрел экзоскелет для реабилитации бойцов с повреждениями верхних конечностей.