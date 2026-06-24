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Народный фронт закупил материалы для поддержки бойцов на передовой - РИА Новости, 24.06.2026
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Надежные люди
 
15:43 24.06.2026
Народный фронт закупил материалы для поддержки бойцов на передовой

Народный фронт при поддержке Голиковой закупил материалы для поддержки бойцов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Народный фронт при поддержке вице-премьера РФ Татьяны Голиковой закупил общественным объединениям волонтеров технику и необходимые материалы для поддержки бойцов на передовой, сообщила пресс-служба общественного движения.
В марте 2026 года Голикова вручила представительницам Народных полков сертификаты на закупку материалов, необходимых в их деятельности.
"Народный фронт благодаря помощи заместителя председателя правительства России Татьяной Голиковой закупил общественным объединениям волонтеров технику и необходимые материалы для поддержки бойцов на передовой", - говорится в сообщении.
Одним из объединений, получившим сертификат, стала волонтерская организация "Помощь нашим Z. Народ – фронту" в Московской области. Как отметила организатор волонтерского объединения Алина Савосина, объема материалов, закупленных по сертификату, хватит на 6-9 месяцев.
"Основное наше направление – изготовление маскировочных сетей. Посчитать точный объем произведенной продукции уже сложно, речь идет о десятках километров. При этом такие изделия постоянно требуется поставлять заново, поскольку подразделения меняют позиции, а сами сети нередко повреждаются в ходе боевой работы", - цитирует пресс-служба Савосину.
Сертификат также получил благотворительный фонд "География сердца", который помогает ветеранам СВО в процессе реабилитации. На врученные средства фонд приобрел экзоскелет для реабилитации бойцов с повреждениями верхних конечностей.
Поддержку, по данным пресс-службы, получил и московский Центр психологической поддержки и развития "Лисена Арт", который занимается адаптацией, социализацией и реабилитацией участников СВО, а также оказывает помощь их семьям.
 
Надежные людиРоссияМосковская область (Подмосковье)Татьяна Голикова
 
 
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