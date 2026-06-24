ФПК поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ Медиагруппа «Россия сегодня» 24 июня отмечает 85-летие.

В поздравлении ФПК подчеркивается профессионализм медиагруппы и ее роль в доставке информации.

ФПК отмечает схожесть между работой железной дороги и медиагруппы, выделяя общие идеи: соединение регионов и людей, оперативность и точность.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" без остановок и задержек доставляет "вагоны" полезной информации в любом часовом поясе, говорится в поздравлении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро . От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

"Спасибо, что без остановок и задержек доставляете "вагоны" полезной информации в любом часовом поясе! Ваш профессионализм помогает миллионам людей ориентироваться в информационном потоке. Желаем быть проводниками только хороших новостей! Зеленого света на пути и неиссякаемой энергии!", - говорится в сообщении ФПК.

Компания отмечает, что железную дорогу и медиа объединяет гораздо больше, чем кажется.

"Общая идея: поезда и новостная лента соединяют регионы, события и миллионы людей. Высокий темп: вы оперативно рассказываете пассажирам о наших новых поездах, сервисах и маршрутах. Точность расписания: в медиа, как и на железной дороге, важна каждая минута", - перечисляет компания.