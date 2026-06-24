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ФПК поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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19:00 24.06.2026
ФПК поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

ФПК: "Россия сегодня" без задержек доставляет "вагоны" полезной информации

© РИА НовостиЛоготип "Россия сегодня"
Логотип Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
Логотип "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медиагруппа «Россия сегодня» 24 июня отмечает 85-летие.
  • В поздравлении ФПК подчеркивается профессионализм медиагруппы и ее роль в доставке информации.
  • ФПК отмечает схожесть между работой железной дороги и медиагруппы, выделяя общие идеи: соединение регионов и людей, оперативность и точность.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" без остановок и задержек доставляет "вагоны" полезной информации в любом часовом поясе, говорится в поздравлении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
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"Спасибо, что без остановок и задержек доставляете "вагоны" полезной информации в любом часовом поясе! Ваш профессионализм помогает миллионам людей ориентироваться в информационном потоке. Желаем быть проводниками только хороших новостей! Зеленого света на пути и неиссякаемой энергии!", - говорится в сообщении ФПК.
Компания отмечает, что железную дорогу и медиа объединяет гораздо больше, чем кажется.
"Общая идея: поезда и новостная лента соединяют регионы, события и миллионы людей. Высокий темп: вы оперативно рассказываете пассажирам о наших новых поездах, сервисах и маршрутах. Точность расписания: в медиа, как и на железной дороге, важна каждая минута", - перечисляет компания.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве
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РоссияФедеральная пассажирская компания85-летие СовинформбюроСовинформбюро
 
 
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