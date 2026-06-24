Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины, заявил Фицо

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"С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО, <...> и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. <...> Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины", — сказал Фицо во время дискуссии со студентами, видео которой опубликовано в YouTube-канале правительства.