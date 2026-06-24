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Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины, заявил Фицо - РИА Новости, 24.06.2026
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22:14 24.06.2026 (обновлено: 23:13 24.06.2026)
Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины, заявил Фицо

Фицо: Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Киева

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Словакии заявил, что страна не будет выделять средства из бюджета на военную помощь Украине.
  • Братислава готова помогать Киеву гуманитарно, но не будет давать деньги на оружие.
БРАТИСЛАВА, 24 июн — РИА Новости. Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, заявил премьер-министр Роберт Фицо.
Как передавало агентство Ansa, итоговое заявление саммита альянса в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, может включать обязательство союзников ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет.
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"С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО, <...> и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. <...> Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины", — сказал Фицо во время дискуссии со студентами, видео которой опубликовано в YouTube-канале правительства.

Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы.
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В миреСловакияУкраинаНАТОРоберт Фицо
 
 
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