ФАС выдала предупреждение "Росагролизингу" из-за отказа клиенту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС России выдала предупреждение АО «Росагролизинг» из-за необоснованного отказа в услугах юрлицу.
- Компания «Росагролизинг» имеет «черный список» клиентов, критерии выхода из которого не предусмотрены.
- ФАС потребовала от «Росагролизинга» исключить практику немотивированных отказов, разработать внутренний регламент рассмотрения заявок и рассмотреть на недискриминационных условиях заявки сельхозтоваропроизводителей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение АО "Росагролизинг" из-за необоснованного отказа в услугах юрлицу и наличия у компании "черного списка" клиентов, критериев выхода из которого не предусмотрено, сообщило ведомство.
В ведомстве объяснили, что ранее к ним поступило обращение, в котором указали на наличие в действиях "Росагролизинга" признаков злоупотребления доминирующим положением. Компания занимает доминирующее положение на рынке лизинговых услуг в сегменте сельскохозтехники.
"ФАС России установила, что основанием для отказа АО "Росагролизинг" в заключении договора лизинга является нахождение компании в "черном списке" контрагентов", - добавляется в сообщении.
В ведомство пояснили, что внутренние документы организации позволяют безвозвратно включить юридическое лицо и всех связанных с ним юрлиц в "черный список" на основании имущественной претензии самого АО "Росагролизинг".
"При этом утрата взаимосвязанности и отсутствие подтверждения обоснованности имущественной претензии не являются основанием для исключения из "черного списка". Предельный срок нахождения в "черном списке" не установлен, и АО "Росагролизинг" не сообщает о причинах отказа. Таким образом, у сельхозтоваропроизводителей отсутствует возможность заключения договоров лизинга с организацией", - отметили в службе.
По мнению ФАС России, такие действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Служба предупредила АО "Росагролизинг" о необходимости исключить практику немотивированных отказов по заявкам, разработать и согласовать с ФАС России внутренний регламент рассмотрения заявок, предусмотрев необходимые критерии исключения юридических лиц из "черного списка", а также рассмотреть на недискриминационных условиях заявки сельхозтоваропроизводителей, заключили в службе.