ФАС выдала предупреждение "Росагролизингу" из-за отказа клиенту

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС России выдала предупреждение АО «Росагролизинг» из-за необоснованного отказа в услугах юрлицу.

Компания «Росагролизинг» имеет «черный список» клиентов, критерии выхода из которого не предусмотрены.

ФАС потребовала от «Росагролизинга» исключить практику немотивированных отказов, разработать внутренний регламент рассмотрения заявок и рассмотреть на недискриминационных условиях заявки сельхозтоваропроизводителей.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение АО "Росагролизинг" из-за необоснованного отказа в услугах юрлицу и наличия у компании "черного списка" клиентов, критериев выхода из которого не предусмотрено, сообщило ведомство.

ФАС выдала предупреждение АО "Росагролизинг". Организация необоснованно отказала в заключении договора лизинга юридическому лицу", - говорится в сообщении

В ведомстве объяснили, что ранее к ним поступило обращение, в котором указали на наличие в действиях " Росагролизинга " признаков злоупотребления доминирующим положением. Компания занимает доминирующее положение на рынке лизинговых услуг в сегменте сельскохозтехники.

"ФАС России установила, что основанием для отказа АО "Росагролизинг" в заключении договора лизинга является нахождение компании в "черном списке" контрагентов", - добавляется в сообщении.

В ведомство пояснили, что внутренние документы организации позволяют безвозвратно включить юридическое лицо и всех связанных с ним юрлиц в "черный список" на основании имущественной претензии самого АО "Росагролизинг".

"При этом утрата взаимосвязанности и отсутствие подтверждения обоснованности имущественной претензии не являются основанием для исключения из "черного списка". Предельный срок нахождения в "черном списке" не установлен, и АО "Росагролизинг" не сообщает о причинах отказа. Таким образом, у сельхозтоваропроизводителей отсутствует возможность заключения договоров лизинга с организацией", - отметили в службе.

По мнению ФАС России, такие действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.