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ФАС выдала предупреждение "Росагролизингу" из-за отказа клиенту - РИА Новости, 24.06.2026
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11:05 24.06.2026
ФАС выдала предупреждение "Росагролизингу" из-за отказа клиенту

ФАС выдала предупреждение "Росагролизингу" из-за необоснованного отказа клиенту

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС России выдала предупреждение АО «Росагролизинг» из-за необоснованного отказа в услугах юрлицу.
  • Компания «Росагролизинг» имеет «черный список» клиентов, критерии выхода из которого не предусмотрены.
  • ФАС потребовала от «Росагролизинга» исключить практику немотивированных отказов, разработать внутренний регламент рассмотрения заявок и рассмотреть на недискриминационных условиях заявки сельхозтоваропроизводителей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение АО "Росагролизинг" из-за необоснованного отказа в услугах юрлицу и наличия у компании "черного списка" клиентов, критериев выхода из которого не предусмотрено, сообщило ведомство.
"ФАС выдала предупреждение АО "Росагролизинг". Организация необоснованно отказала в заключении договора лизинга юридическому лицу", - говорится в сообщении.
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В ведомстве объяснили, что ранее к ним поступило обращение, в котором указали на наличие в действиях "Росагролизинга" признаков злоупотребления доминирующим положением. Компания занимает доминирующее положение на рынке лизинговых услуг в сегменте сельскохозтехники.
"ФАС России установила, что основанием для отказа АО "Росагролизинг" в заключении договора лизинга является нахождение компании в "черном списке" контрагентов", - добавляется в сообщении.
В ведомство пояснили, что внутренние документы организации позволяют безвозвратно включить юридическое лицо и всех связанных с ним юрлиц в "черный список" на основании имущественной претензии самого АО "Росагролизинг".
"При этом утрата взаимосвязанности и отсутствие подтверждения обоснованности имущественной претензии не являются основанием для исключения из "черного списка". Предельный срок нахождения в "черном списке" не установлен, и АО "Росагролизинг" не сообщает о причинах отказа. Таким образом, у сельхозтоваропроизводителей отсутствует возможность заключения договоров лизинга с организацией", - отметили в службе.
По мнению ФАС России, такие действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Служба предупредила АО "Росагролизинг" о необходимости исключить практику немотивированных отказов по заявкам, разработать и согласовать с ФАС России внутренний регламент рассмотрения заявок, предусмотрев необходимые критерии исключения юридических лиц из "черного списка", а также рассмотреть на недискриминационных условиях заявки сельхозтоваропроизводителей, заключили в службе.
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РоссияРосагролизингФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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