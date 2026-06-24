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Зампостпреда России в ООН заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в России - РИА Новости, 24.06.2026
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20:17 24.06.2026
Зампостпреда России в ООН заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в России

Заболоцкая: ЕС соучаствует в убийствах детей в России через оборонные концерны

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что европейские страны соучаствуют в убийствах детей в России, сотрудничая с украинскими производителями через свои оборонные концерны.
ООН, 24 июн - РИА Новости. Европейские страны соучаствуют в убийствах детей в России, сотрудничая с украинскими производителями через свои оборонные концерны, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.
"Используемые ВСУ для совершения преступлений (терактов – ред.) дроны производятся при непосредственном участии европейских стран. Так, германская корпорация Hensoldt объявила о сотрудничестве с украинскими производителями... Несколько дней назад Париж предоставил площадку Eurosatory 2026 ... для демонстрации дронов, которые используются для убийства детей… Таким образом, европейские страны соучаствуют в убийстве детей в России", - заявила дипломат во время заседания Совбеза ООН.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая и запросило подробности случившегося. Лантратова обещала подготовить обратное обращение с данными по удару в Луганской Народной Республике.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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