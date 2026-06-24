ООН, 24 июн - РИА Новости. Европейские страны соучаствуют в убийствах детей в России, сотрудничая с украинскими производителями через свои оборонные концерны, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая и запросило подробности случившегося. Лантратова обещала подготовить обратное обращение с данными по удару в Луганской Народной Республике.