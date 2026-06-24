В ЕС на фоне сильной жары растут цены на электроэнергию, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Цены на электроэнергию в Европе растут из-за сильной жары, которая приводит к увеличению спроса и сокращению производства.

Средние цены на электроэнергию в Германии и Великобритании в июне могут стать самыми высокими для этого месяца со времен энергетического кризиса 2022 года, а во Франции — приблизиться к максимуму с 2023 года.

Жара создает риски для сетевой инфраструктуры: во французской Бретани около 68 тысяч домов остались без электричества после выхода из строя двух трансформаторов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Цены на электроэнергию в Европе растут на фоне сильной жары, поскольку повышение температуры приводит к росту спроса и сокращению производства, сообщает агентство Цены на электроэнергию в Европе растут на фоне сильной жары, поскольку повышение температуры приводит к росту спроса и сокращению производства, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные европейской биржи электроэнергии EPEX Spot.

"Энергетическая система Европы испытывает растущее давление из-за сильной жары, сопровождающейся резкими колебаниями цен на электроэнергию, поскольку повышение температуры приводит к росту спроса и сокращению производства", - передает Блумберг.

Жители и предприятия активно используют кондиционеры, что подталкивает цены на электроэнергию к многолетним сезонным максимумам.

Согласно данным EPEX Spot, которые приводит агентство, средние цены на электроэнергию в Германии и Великобритании в июне могут стать самыми высокими для этого месяца со времен энергетического кризиса 2022 года. Во Франции июньский показатель движется к максимуму с 2023 года.

Дополнительное давление на рынок оказывают ограничения на работу АЭС. Во Франции несколько реакторов работают на пониженной мощности из-за высокой температуры речной воды, используемой для охлаждения механизмов. Аналогичные ограничения введены на швейцарской АЭС "Бецнау".

Во Франции и Германии с начала жары более дорогостоящие электростанции, работающие на ископаемом топливе, играют большую роль. Поэтому в этих странах наблюдаются все более резкие скачки цен в вечерние часы, когда спрос на охлаждение растет, а выработка солнечной энергии снижается.

По данным EPEX Spot, 24 июня стоимость электроэнергии в Германии может достичь 665,82 евро за МВт.ч, а во Франции - 313,36 евро за МВт.ч.

Оператор энергосистемы Великобритании National Energy System Operator выпустил редкое для летнего периода предупреждение о возможном дефиците мощности в вечерние часы и призвал производителей электроэнергии предоставить дополнительные объемы мощности.