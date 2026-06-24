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В ЕС на фоне сильной жары растут цены на электроэнергию, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2026
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14:46 24.06.2026
В ЕС на фоне сильной жары растут цены на электроэнергию, пишут СМИ

Bloomberg: цены на электроэнергию в Европе растут на фоне сильной жары

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на электроэнергию в Европе растут из-за сильной жары, которая приводит к увеличению спроса и сокращению производства.
  • Средние цены на электроэнергию в Германии и Великобритании в июне могут стать самыми высокими для этого месяца со времен энергетического кризиса 2022 года, а во Франции — приблизиться к максимуму с 2023 года.
  • Жара создает риски для сетевой инфраструктуры: во французской Бретани около 68 тысяч домов остались без электричества после выхода из строя двух трансформаторов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Цены на электроэнергию в Европе растут на фоне сильной жары, поскольку повышение температуры приводит к росту спроса и сокращению производства, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные европейской биржи электроэнергии EPEX Spot.
"Энергетическая система Европы испытывает растущее давление из-за сильной жары, сопровождающейся резкими колебаниями цен на электроэнергию, поскольку повышение температуры приводит к росту спроса и сокращению производства", - передает Блумберг.
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Согласно данным EPEX Spot, которые приводит агентство, средние цены на электроэнергию в Германии и Великобритании в июне могут стать самыми высокими для этого месяца со времен энергетического кризиса 2022 года. Во Франции июньский показатель движется к максимуму с 2023 года.
Дополнительное давление на рынок оказывают ограничения на работу АЭС. Во Франции несколько реакторов работают на пониженной мощности из-за высокой температуры речной воды, используемой для охлаждения механизмов. Аналогичные ограничения введены на швейцарской АЭС "Бецнау".
Во Франции и Германии с начала жары более дорогостоящие электростанции, работающие на ископаемом топливе, играют большую роль. Поэтому в этих странах наблюдаются все более резкие скачки цен в вечерние часы, когда спрос на охлаждение растет, а выработка солнечной энергии снижается.
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По данным EPEX Spot, 24 июня стоимость электроэнергии в Германии может достичь 665,82 евро за МВт.ч, а во Франции - 313,36 евро за МВт.ч.
Оператор энергосистемы Великобритании National Energy System Operator выпустил редкое для летнего периода предупреждение о возможном дефиците мощности в вечерние часы и призвал производителей электроэнергии предоставить дополнительные объемы мощности.
Жара также создает риски для сетевой инфраструктуры. Так, во французской Бретани около 68 тысяч домов остались без электричества после выхода из строя двух трансформаторов в результате взрыва, предположительно, связанного с экстремальными температурами.
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