Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, финский политик, считает, что после отставки Кира Стармера могут последовать и другие отставки европейских лидеров, которые поддерживают Украину и проводят антироссийскую политику.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. После отставки британского премьера Кира Стармера свой пост могут покинуть и другие поддерживающие Киев европейские лидеры, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Думаю, что последуют отставки и других европейских лидеров, которые сосредоточены на антироссийской политике и военной поддержке Украины, но не буду спекулировать на тему того, кто следующий, поживем - увидим", - сказал собеседник агентства.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.