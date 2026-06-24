В Финляндии допустили отставки европейских лидеров после отставки Стармера

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. После отставки британского премьера Кира Стармера свой пост могут покинуть и другие поддерживающие Киев европейские лидеры, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.