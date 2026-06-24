СМИ: ЕС из-за Венгрии корректирует график переговоров о вступлении Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз из-за сопротивления Венгрии планирует открыть в июле два, а не пять кластеров переговоров о вступлении Украины и Молдавии.

Венгрия выступила против отправки Еврокомиссией и Евросоветом письма с единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии.

Речь идет о кластерах, посвященных внешней политике и внутреннему рынку.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз из-за сопротивления Венгрии теперь планирует открыть в июле два, а не пять кластеров переговоров о вступлении Украины и Молдавии, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на дипломатов.

Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с изложенной единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии, этот шаг важен для продолжения процесса вступления стран в евроблок.

"Перед лицом возобновившегося сопротивления со стороны Венгрии ЕС вынужден изменить планы и теперь планирует открыть два, а не пять кластеров о присоединении Украины и Молдавии... в июле", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о кластерах, посвященных внешней политике и внутреннему рынку.

Как отмечает телеканал, для Будапешта открытие всех шести кластеров в сжатые сроки аналогично ускоренному принятию страны в евроблок.