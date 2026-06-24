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СМИ: ЕС из-за Венгрии корректирует график переговоров о вступлении Украины - РИА Новости, 24.06.2026
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17:21 24.06.2026
СМИ: ЕС из-за Венгрии корректирует график переговоров о вступлении Украины

Euronews: ЕС из-за Венгрии корректирует график переговоров о вступлении Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз из-за сопротивления Венгрии планирует открыть в июле два, а не пять кластеров переговоров о вступлении Украины и Молдавии.
  • Венгрия выступила против отправки Еврокомиссией и Евросоветом письма с единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии.
  • Речь идет о кластерах, посвященных внешней политике и внутреннему рынку.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз из-за сопротивления Венгрии теперь планирует открыть в июле два, а не пять кластеров переговоров о вступлении Украины и Молдавии, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на дипломатов.
Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с изложенной единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии, этот шаг важен для продолжения процесса вступления стран в евроблок.
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"Перед лицом возобновившегося сопротивления со стороны Венгрии ЕС вынужден изменить планы и теперь планирует открыть два, а не пять кластеров о присоединении Украины и Молдавии... в июле", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о кластерах, посвященных внешней политике и внутреннему рынку.
Как отмечает телеканал, для Будапешта открытие всех шести кластеров в сжатые сроки аналогично ускоренному принятию страны в евроблок.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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