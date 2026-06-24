Краткий пересказ от РИА ИИ Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС из-за низкой поддержки обществом расширения Евросоюза.

Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии.

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в объединение.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС, сославшись на низкую поддержку обществом расширения Евросоюза, пишет газета Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС, сославшись на низкую поддержку обществом расширения Евросоюза, пишет газета Telegraph

Во вторник газета Politico сообщила, что Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с изложенной единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии, этот шаг важен для продолжения процесса вступления стран в евроблок.

"Киев при поддержке нескольких стран ЕС, включая Германию, хочет как можно скорее открыть оставшиеся пять переговорных кластеров. Однако Венгрия не одинока в своих сомнениях. Польша и Словакия присоединились к группе стран, выразивших обеспокоенность низким уровнем общественной поддержки дальнейшего расширения ЕС", - говорится в публикации.

По данным издания, ранее опросы показали, что большинство избирателей в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и даже Эстонии считают расширение ЕС на восток плохой идеей.