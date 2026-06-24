СМИ: Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу расширения ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС из-за низкой поддержки обществом расширения Евросоюза.
- Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии.
- Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в объединение.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС, сославшись на низкую поддержку обществом расширения Евросоюза, пишет газета Telegraph.
Во вторник газета Politico сообщила, что Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с изложенной единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии, этот шаг важен для продолжения процесса вступления стран в евроблок.
"Киев при поддержке нескольких стран ЕС, включая Германию, хочет как можно скорее открыть оставшиеся пять переговорных кластеров. Однако Венгрия не одинока в своих сомнениях. Польша и Словакия присоединились к группе стран, выразивших обеспокоенность низким уровнем общественной поддержки дальнейшего расширения ЕС", - говорится в публикации.
По данным издания, ранее опросы показали, что большинство избирателей в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и даже Эстонии считают расширение ЕС на восток плохой идеей.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в объединение. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.