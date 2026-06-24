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СМИ: Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу расширения ЕС - РИА Новости, 24.06.2026
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10:45 24.06.2026
СМИ: Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу расширения ЕС

Telegraph: Польша и Словакия поддержали позицию Венгрии о расширении ЕС

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС из-за низкой поддержки обществом расширения Евросоюза.
  • Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии.
  • Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в объединение.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС, сославшись на низкую поддержку обществом расширения Евросоюза, пишет газета Telegraph.
Во вторник газета Politico сообщила, что Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с изложенной единой позицией всех членов ЕС по членству Украины и Молдавии, этот шаг важен для продолжения процесса вступления стран в евроблок.
"Киев при поддержке нескольких стран ЕС, включая Германию, хочет как можно скорее открыть оставшиеся пять переговорных кластеров. Однако Венгрия не одинока в своих сомнениях. Польша и Словакия присоединились к группе стран, выразивших обеспокоенность низким уровнем общественной поддержки дальнейшего расширения ЕС", - говорится в публикации.
По данным издания, ранее опросы показали, что большинство избирателей в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и даже Эстонии считают расширение ЕС на восток плохой идеей.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в объединение. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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