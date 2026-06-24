СМИ: атмосфера среди сотрудников ЕК накалилась из-за жаркой погоды

Краткий пересказ от РИА ИИ В некоторых зданиях Еврокомиссии отсутствуют кондиционеры, что вызывает недовольство сотрудников из-за жаркой погоды.

Чиновники Еврокомиссии выражают раздражение по поводу тяжелых условий работы и саркастически реагируют на рекомендации по поведению во время жары.

На этой неделе в бельгийской столице ожидается температура не ниже 31 градуса, а в пятницу может подняться до 38 градусов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Атмосфера среди сотрудников Еврокомиссии накалилась из-за жаркой погоды и отсутствия кондиционеров в некоторых зданиях, пишет европейское издание Politico.

В материале отмечается, что жара начинает действовать на нервы сотрудникам некоторых подразделений ЕК

"Даже базовые рекомендации по поведению во время жары... не выходить на улицу в самые жаркие часы дня и регулярно пить воду, вызвали у перегревшихся чиновников лишь закатывание глаз", - говорится в публикации.

По информации издания, когда один из сотрудников ЕК написал, что любит приходить в офис, потому что там есть кондиционер, чиновник из генерального директората сельского хозяйства ответил, что в их здании вообще нет кондиционеров. Также чиновники жалуются на тяжелые условия работы в здании, где ранее были проблемы с водопроводной водой.

"Рекомендация ЕК "отключать источники тепла в офисе (электроприборы)" вызвала у одного из чиновников такой комментарий: "Хорошо, тогда я выключу свой ноутбук", - добавляется в статье.