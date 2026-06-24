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В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.06.2026
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09:11 24.06.2026 (обновлено: 09:41 24.06.2026)
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали четыре человека

© Фото : Прокуратура Пермского края/TelegramПоследствия ДТП с рейсовым автобусом в Соликамске
Последствия ДТП с рейсовым автобусом в Соликамске - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Прокуратура Пермского края/Telegram
Последствия ДТП с рейсовым автобусом в Соликамске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Соликамске Пермского края рейсовый автобус съехал в кювет.
  • В результате ДТП пострадали четыре пассажира.
  • Соликамская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. В городе Соликамске рейсовый автобус попал в аварию, четыре человека получили травмы, сообщили прокуратура Пермского края и глава округа Александр Русанов.
"Пострадали пассажиры, им оказывается медицинская помощь. Соликамская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП", — заявили в надзорном ведомстве.
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Авария произошла на улице Всеобуча — автобус съехал в кювет.
Глава Соликамского округа уточнил, что пострадавших четверо. Двоих отправили в травмпункт, одного — в городскую больницу. Четвертая пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.
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