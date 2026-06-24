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Дрон помог военному ВСУ выйти к российским позициям для сдачи в плен - РИА Новости, 24.06.2026
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08:15 24.06.2026
Дрон помог военному ВСУ выйти к российским позициям для сдачи в плен

Российский беспилотник помог военному ВСУ выйти к позициям РФ и сдаться в плен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский беспилотник помог военнослужащему ВСУ выйти к позициям войск РФ и сдаться в плен.
  • Российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, доставляемые с помощью беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие.
  • Агитационные листовки показали свою эффективность, были случаи, когда военнослужащие ВСУ принимали решение сдаться в плен.
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Российский беспилотник помог военнослужащему ВСУ, оказавшемуся в безвыходном положении на днепропетровском направлении, выйти к позициям войск РФ и сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Центр".
По его словам, российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, доставляемые с помощью беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие и сохранить жизнь.
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"Листовки применялись достаточно широко и показали свою эффективность. Были случаи, когда военнослужащие ВСУ принимали решение сдаться в плен", – рассказал собеседник агентства.
Он вспомнил подобный эпизод на днепропетровском направлении.
"Один из бойцов ВСУ оказался в безвыходном положении, поднял руки и выразил готовность сдаться. После этого наш беспилотник сопровождал его до российских позиций, где он был взят в плен. Ему было около 40 лет. Он принял правильное решение", - подчеркнул командир.
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