Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский беспилотник помог военнослужащему ВСУ выйти к позициям войск РФ и сдаться в плен.
- Российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, доставляемые с помощью беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие.
- Агитационные листовки показали свою эффективность, были случаи, когда военнослужащие ВСУ принимали решение сдаться в плен.
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Российский беспилотник помог военнослужащему ВСУ, оказавшемуся в безвыходном положении на днепропетровском направлении, выйти к позициям войск РФ и сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Центр".
По его словам, российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, доставляемые с помощью беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие и сохранить жизнь.
"Листовки применялись достаточно широко и показали свою эффективность. Были случаи, когда военнослужащие ВСУ принимали решение сдаться в плен", – рассказал собеседник агентства.
Он вспомнил подобный эпизод на днепропетровском направлении.
"Один из бойцов ВСУ оказался в безвыходном положении, поднял руки и выразил готовность сдаться. После этого наш беспилотник сопровождал его до российских позиций, где он был взят в плен. Ему было около 40 лет. Он принял правильное решение", - подчеркнул командир.