Дрон помог военному ВСУ выйти к российским позициям для сдачи в плен

"Один из бойцов ВСУ оказался в безвыходном положении, поднял руки и выразил готовность сдаться. После этого наш беспилотник сопровождал его до российских позиций, где он был взят в плен. Ему было около 40 лет. Он принял правильное решение", - подчеркнул командир.