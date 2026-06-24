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Михаил Дорофеев: России нужно создавать свою платежную инфраструктуру - РИА Новости, 24.06.2026
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19:58 24.06.2026
Михаил Дорофеев: России нужно создавать свою платежную инфраструктуру

Михаил Дорофеев на ПМЮФ-2026 обсудил регулирование криптовалют в России

© Фото : Пресс-служба ПСБЗаместитель председателя ПАО "Банк ПСБ" Михаил Дорофеев
Заместитель председателя ПАО Банк ПСБ Михаил Дорофеев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Заместитель председателя ПАО "Банк ПСБ" Михаил Дорофеев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глобальный финансовый рынок развивается по пути перехода от единой платежной системы к сети самостоятельных региональных и субрегиональных систем, и России также нужно создавать собственную платежную инфраструктуру на основе существующих финтех-разработок, считает заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Дорофеев выступил сомодератором сессии "Легализация оборота криптовалют в России: правовая определенность и экономическая необходимость", которая прошла в рамках XIV Петербургского международного юридического форума.
"Нам надо создать российскую платежную инфраструктуру на основе действующих финтех-наработок, причем надо создавать недолларовую платежную инфраструктуру, которая бы легко интегрировалась в распадающуюся сейчас единую расчетную систему. Важно, чтобы готовящийся закон о регулировании криптовалют опосредованно добивался этой цели", – привели в ПСБ слова Дорофеева.
Участники сессии обсудили, как можно гармонизировать российское и зарубежное законодательство, в первую очередь законодательство стран ЕАЭС, рассмотрели правовые модели криптоактивов, поделились опытом нормативного регулирования.
Дорофеев отметил, что законодательство, регулирующее цифровые валюты, в России только начинает формироваться и участники рынка ожидают, что готовящийся законопроект "сделает криптовалюты средством платежей без каких-либо оговорок".
"Принятие закона урегулирует деятельность игроков этого рынка, в том числе определит порядок работы российских бирж на рынке цифровых валют, регламентирует криптовалютные расчеты между банками, а также зарубежные переводы российских инвесторов с использованием современных финансовых технологий, покупку криптовалюты на иностранных площадках и другие операции", – резюмировал Дорофеев.
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