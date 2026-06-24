Михаил Дорофеев: России нужно создавать свою платежную инфраструктуру

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глобальный финансовый рынок развивается по пути перехода от единой платежной системы к сети самостоятельных региональных и субрегиональных систем, и России также нужно создавать собственную платежную инфраструктуру на основе существующих финтех-разработок, считает заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Дорофеев выступил сомодератором сессии "Легализация оборота криптовалют в России: правовая определенность и экономическая необходимость", которая прошла в рамках XIV Петербургского международного юридического форума.

"Нам надо создать российскую платежную инфраструктуру на основе действующих финтех-наработок, причем надо создавать недолларовую платежную инфраструктуру, которая бы легко интегрировалась в распадающуюся сейчас единую расчетную систему. Важно, чтобы готовящийся закон о регулировании криптовалют опосредованно добивался этой цели", – привели в ПСБ слова Дорофеева.

Участники сессии обсудили, как можно гармонизировать российское и зарубежное законодательство, в первую очередь законодательство стран ЕАЭС, рассмотрели правовые модели криптоактивов, поделились опытом нормативного регулирования.

Дорофеев отметил, что законодательство, регулирующее цифровые валюты, в России только начинает формироваться и участники рынка ожидают, что готовящийся законопроект "сделает криптовалюты средством платежей без каких-либо оговорок".