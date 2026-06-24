СМИ: Белый дом запросил миллионы долларов на вывоз ядерных материалов ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация Трампа просит 672 миллиона долларов на финансирование мероприятий по вывозу иранских ядерных материалов и проверок, связанных с ядерной программой Ирана.

Пентагон требует от конгресса США выделить дополнительные 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, и иных затрат.

Запрос предусматривает финансирование проверок США на территории Ирана, поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление мер по выявлению контрабанды ядерных материалов и расширение деятельности Группы аварийного ядерного реагирования на Ближнем Востоке.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа просит 672 миллиона долларов на финансирование мероприятий по вывозу иранских ядерных материалов и проверок, связанных с ядерной программой Ирана, передает телеканал Администрация президента США Дональда Трампа просит 672 миллиона долларов на финансирование мероприятий по вывозу иранских ядерных материалов и проверок, связанных с ядерной программой Ирана, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник из Белого дома.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон требует от конгресса США выделить дополнительные 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране , а также иных затрат.

"Администрация Трампа запрашивает 672 миллиона долларов на вывоз иранских ядерных материалов, инспекции и меры верификации, а также другие мероприятия по противодействию распространению ядерного оружия в рамках более широкого запроса на дополнительное финансирование в размере 80 миллиардов долларов", - говорится на сайте Fox News.

По информации телеканала, запрос также предусматривает финансирование проверок США на территории Ирана, поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление мер по выявлению контрабанды ядерных материалов и расширение деятельности Группы аварийного ядерного реагирования на Ближнем Востоке.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.