СМИ: Белый дом запросил миллионы долларов на вывоз ядерных материалов ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация Трампа просит 672 миллиона долларов на финансирование мероприятий по вывозу иранских ядерных материалов и проверок, связанных с ядерной программой Ирана.
- Пентагон требует от конгресса США выделить дополнительные 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, и иных затрат.
- Запрос предусматривает финансирование проверок США на территории Ирана, поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление мер по выявлению контрабанды ядерных материалов и расширение деятельности Группы аварийного ядерного реагирования на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа просит 672 миллиона долларов на финансирование мероприятий по вывозу иранских ядерных материалов и проверок, связанных с ядерной программой Ирана, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник из Белого дома.
"Администрация Трампа запрашивает 672 миллиона долларов на вывоз иранских ядерных материалов, инспекции и меры верификации, а также другие мероприятия по противодействию распространению ядерного оружия в рамках более широкого запроса на дополнительное финансирование в размере 80 миллиардов долларов", - говорится на сайте Fox News.
По информации телеканала, запрос также предусматривает финансирование проверок США на территории Ирана, поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление мер по выявлению контрабанды ядерных материалов и расширение деятельности Группы аварийного ядерного реагирования на Ближнем Востоке.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.