Песков связал сокращение доли доллара в торговле с действиями самих США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал сокращение доли доллара в международной торговле с попытками США диктовать свои условия.
- По словам Пескова, девальвация международных экономических устоев и сокращение доли основной резервной валюты происходят из-за того, что другим странам не нравится навязывание правил со стороны эмитента.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал сокращение доли доллара в международной торговле с попытками США диктовать свои условия, отметив, что другие страны не приемлют навязывания правил.
По его словам, наблюдается девальвация международных экономических устоев, в том числе девальвации подвержена основная резервная валюта, и доля основной резервной валюты в международных расчетах остается высокой, однако также прослеживается тенденция к её сокращению.
"И сокращается это не потому, что страны отказываются от этого, а потому что эмитент пытается навязывать свои правила, и другим странам это просто не нравится", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".