Песков связал сокращение доли доллара в торговле с действиями самих США

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал сокращение доли доллара в международной торговле с попытками США диктовать свои условия, отметив, что другие страны не приемлют навязывания правил.

По его словам, наблюдается девальвация международных экономических устоев, в том числе девальвации подвержена основная резервная валюта, и доля основной резервной валюты в международных расчетах остается высокой, однако также прослеживается тенденция к её сокращению.