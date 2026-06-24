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Песков связал сокращение доли доллара в торговле с действиями самих США - РИА Новости, 24.06.2026
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10:14 24.06.2026 (обновлено: 10:36 24.06.2026)
Песков связал сокращение доли доллара в торговле с действиями самих США

Песков связал сокращение доли доллара в мире с попытками США диктовать условия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал сокращение доли доллара в международной торговле с попытками США диктовать свои условия.
  • По словам Пескова, девальвация международных экономических устоев и сокращение доли основной резервной валюты происходят из-за того, что другим странам не нравится навязывание правил со стороны эмитента.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал сокращение доли доллара в международной торговле с попытками США диктовать свои условия, отметив, что другие страны не приемлют навязывания правил.
По его словам, наблюдается девальвация международных экономических устоев, в том числе девальвации подвержена основная резервная валюта, и доля основной резервной валюты в международных расчетах остается высокой, однако также прослеживается тенденция к её сокращению.
"И сокращается это не потому, что страны отказываются от этого, а потому что эмитент пытается навязывать свои правила, и другим странам это просто не нравится", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Песков рассказал о сокращении доли доллара в международных расчетах
Вчера, 10:16
 
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