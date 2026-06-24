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Россиянам объяснили, почему доллар снова начал расти - РИА Новости, 24.06.2026
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02:10 24.06.2026
Россиянам объяснили, почему доллар снова начал расти

Финансист Фрумина: ослабление рубля связано со снижением цен на нефть

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ослабление рубля связано с рядом факторов, включая снижение цен на нефть, завершение налогового периода и операции Минфина, рассказала агентству "Прайм" завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Нефтяные цены снизились на фоне прогресса в переговорах США и Ирана, что сократило геополитическую премию в котировках. Внутренние факторы — завершение налогового периода и возобновление покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Однако их влияние частично компенсируется продажами валюты ЦБ в рамках зеркалирования инвестиций ФНБ.
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"Снижение нефтяных котировок отражало не фактическое устранение геополитических рисков, а изменение ожиданий участников рынка относительно возможной деэскалации", — пояснила Фрумина.
По ее словам, текущее ослабление рубля — это не начало резкого обвала, а ожидаемая нормализация курса после периода избыточно крепкого рубля.
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Светлана ФруминаЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)СШАИранРЭУ имени Г. В. ПлехановаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДолларРубльСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
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