Россиянам объяснили, почему доллар снова начал расти

"Снижение нефтяных котировок отражало не фактическое устранение геополитических рисков, а изменение ожиданий участников рынка относительно возможной деэскалации", — пояснила Фрумина.

По ее словам, текущее ослабление рубля — это не начало резкого обвала, а ожидаемая нормализация курса после периода избыточно крепкого рубля.