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Додон заявил, что власти Румынии запустили подготовку аннексии Молдавии - РИА Новости, 24.06.2026
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15:17 24.06.2026
Додон заявил, что власти Румынии запустили подготовку аннексии Молдавии

Додон: Румыния официально допустила подготовку аннексии Молдавии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией.
  • Игорь Додон заявил, что власти Румынии запустили подготовку аннексии Молдавии и призвал Кишинев защитить интересы республики.
  • Сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с Россией из-за конфликта на Украине, считают местные аналитики.
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике соцпартии Игорь Додон заявил, что власти соседней Румынии официально запустили подготовку аннексии Молдавии и Кишинев обязан встать на защиту интересов республики.
Ранее в среду нижняя палата парламента Румынии в среду одобрила законопроект об объединении с Молдавией, проект будет передан на рассмотрение в Сенат. Проект был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически.
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"Власти Румынии — Палата депутатов — официально допустили начало процедур по подготовке... аннексии Республики Молдова. Ожидаем реакции со стороны Кишинева. Весь молдавский народ хочет увидеть, согласятся ли Майя Санду и партия "Действие и солидарность" на "унирю" (рум. unirea, "объединение" - ред.), которая предполагает исчезновение молдавского государства, или же они выступят против нее самым решительным образом", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уклонение Кишинева от ответа может быть расценено как предательство национальных интересов Молдавии. Додон признаёт, что ситуация осложнена из-за наличия у руководства Молдавии в том числе и румынского гражданства. "Прискорбно, что политики в Румынии продвигают подобную империалистическую политику, которая рискует поссорить две страны. И постыдно, что политики, находящиеся у власти в Молдове, молчат или молчаливо одобряют румынский территориальный экспансионизм", - добавил Додон.
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Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Бессарабии, взяв под контроль междуречье Прута и Днестра и проведя восточную границу по Днестру (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с Румынией. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Согласно опросам, лишь 35% жителей Молдавии поддерживают этот процесс.
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