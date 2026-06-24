Краткий пересказ от РИА ИИ Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией.

Игорь Додон заявил, что власти Румынии запустили подготовку аннексии Молдавии и призвал Кишинев защитить интересы республики.

Сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с Россией из-за конфликта на Украине, считают местные аналитики.

КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике соцпартии Игорь Додон заявил, что власти соседней Румынии официально запустили подготовку аннексии Молдавии и Кишинев обязан встать на защиту интересов республики.

Ранее в среду нижняя палата парламента Румынии в среду одобрила законопроект об объединении с Молдавией , проект будет передан на рассмотрение в Сенат. Проект был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически.

"Власти Румынии — Палата депутатов — официально допустили начало процедур по подготовке... аннексии Республики Молдова. Ожидаем реакции со стороны Кишинева. Весь молдавский народ хочет увидеть, согласятся ли Майя Санду и партия "Действие и солидарность" на "унирю" (рум. unirea, "объединение" - ред.), которая предполагает исчезновение молдавского государства, или же они выступят против нее самым решительным образом", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уклонение Кишинева от ответа может быть расценено как предательство национальных интересов Молдавии. Додон признаёт, что ситуация осложнена из-за наличия у руководства Молдавии в том числе и румынского гражданства. "Прискорбно, что политики в Румынии продвигают подобную империалистическую политику, которая рискует поссорить две страны. И постыдно, что политики, находящиеся у власти в Молдове, молчат или молчаливо одобряют румынский территориальный экспансионизм", - добавил Додон.

Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.