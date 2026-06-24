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Додон назвал согласие на членство в ЕС ошибкой для Молдавии - РИА Новости, 24.06.2026
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09:46 24.06.2026
Додон назвал согласие на членство в ЕС ошибкой для Молдавии

Додон: согласие на членство в ЕС с урезанными правами будет ошибкой для Молдавии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Додон считает, что Молдавия не должна соглашаться на вступление в Евросоюз с урезанием прав.
  • Додон утверждает, что реинтеграция Приднестровья должна стать приоритетом перед обсуждением вступления в ЕС.
  • На референдуме, прошедшем в октябре 2025 года, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%.
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Молдавия не должна соглашаться на вступление в Евросоюз с урезанием прав, вместо этого лучше сосредоточиться на реинтеграции Приднестровья, считает экс-президент, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Ранее западные СМИ, в частности, Financial Times и Politico, сообщили, что в Брюсселе рассматривают варианты "поэтапного" расширения ЕС, при котором новые страны-члены долгое время будут лишены политических прав и финансовой поддержки в полном объеме.
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"Я евроскептик и считаю, что в нынешней политической конъюнктуре, при нынешнем руководстве Брюсселя, мы не можем и не должны торопиться с интеграцией в ЕС. Большинство стран Европейского союза выступают против дальнейшего расширения. Статус члена с урезанными правами не является решением, а соглашаться на такой статус — большая ошибка", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, переговоры нужно вести исключительно исходя из молдавских национальных интересов, жестко отстаивая экономический суверенитет, отказываясь от милитаризации, укрепляя нейтралитет и сохраняя традиционные ценности.
"Пока мы не решим приднестровский вопрос и не реинтегрируем страну, ни о каком вступлении в ЕС не может быть и речи. Реинтеграция страны должна стать национальной идеей, а для этого необходимо отказаться от экономического и энергетического шантажа и начать диалог с Тирасполем", - добавил экс-президент.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2025 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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