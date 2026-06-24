Додон назвал согласие на членство в ЕС ошибкой для Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ Игорь Додон считает, что Молдавия не должна соглашаться на вступление в Евросоюз с урезанием прав.

Додон утверждает, что реинтеграция Приднестровья должна стать приоритетом перед обсуждением вступления в ЕС.

На референдуме, прошедшем в октябре 2025 года, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%.

КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Молдавия не должна соглашаться на вступление в Евросоюз с урезанием прав, вместо этого лучше сосредоточиться на реинтеграции Приднестровья, считает экс-президент, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.

Ранее западные СМИ, в частности, Financial Times и Politico , сообщили, что в Брюсселе рассматривают варианты "поэтапного" расширения ЕС, при котором новые страны-члены долгое время будут лишены политических прав и финансовой поддержки в полном объеме.

"Я евроскептик и считаю, что в нынешней политической конъюнктуре, при нынешнем руководстве Брюсселя, мы не можем и не должны торопиться с интеграцией в ЕС. Большинство стран Европейского союза выступают против дальнейшего расширения. Статус члена с урезанными правами не является решением, а соглашаться на такой статус — большая ошибка", - написал Додон в своем Telegram-канале

По его словам, переговоры нужно вести исключительно исходя из молдавских национальных интересов, жестко отстаивая экономический суверенитет, отказываясь от милитаризации, укрепляя нейтралитет и сохраняя традиционные ценности.

"Пока мы не решим приднестровский вопрос и не реинтегрируем страну, ни о каком вступлении в ЕС не может быть и речи. Реинтеграция страны должна стать национальной идеей, а для этого необходимо отказаться от экономического и энергетического шантажа и начать диалог с Тирасполем", - добавил экс-президент.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2025 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.