Первым 38 жителям Артемовска назначили выплаты за утраченное жилье

ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Первым 38 жителям Артемовска в ДНР назначили выплаты за утраченное жилье по упрощенной процедуре в размере 89 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Муратов.

Он добавил, что на 508 обращений пришлось всего 11 отказов. Рассмотрение еще 86 заявок перенесено на предстоящие заседания межведомственной комиссии.