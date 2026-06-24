Первым 38 жителям Артемовска назначили выплаты за утраченное жилье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 38 жителям Артемовска в ДНР назначили выплаты за утраченное жилье по упрощенной процедуре на сумму 89 миллионов рублей.
- 373 заявления о выплатах за утраченное имущество были рассмотрены положительно, каждому будет выплачено по 100 тысяч рублей.
ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Первым 38 жителям Артемовска в ДНР назначили выплаты за утраченное жилье по упрощенной процедуре в размере 89 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Муратов.
"Рассмотрено 508 заявлений. Принято решение по утраченному жилью – 38 человек на сумму 89 миллионов. По утраченному имуществу 373 заявления были рассмотрены положительно, по 100 тысяч каждому будет выплачено. Это на общую сумму более 37 миллионов", – сказал Муратов.
Он добавил, что на 508 обращений пришлось всего 11 отказов. Рассмотрение еще 86 заявок перенесено на предстоящие заседания межведомственной комиссии.
Упрощение процедуры получения денежной компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество произошло после изменения в постановление Правительства ДНР № 61-1.