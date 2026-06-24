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Троих осужденных по делу об убийстве Моторолы внесли в список террористов - РИА Новости, 24.06.2026
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16:46 24.06.2026
Троих осужденных по делу об убийстве Моторолы внесли в список террористов

Трое фигурантов дела об убийстве комбата Моторолы внесены в список террористов

© РИА Новости / Геннадий Дубовой | Перейти в медиабанкОполченец Донецкой народной республики с позывным "Моторола"
Ополченец Донецкой народной республики с позывным Моторола - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Ополченец Донецкой народной республики с позывным "Моторола". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое осужденных по делу об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко внесены в перечень террористов и экстремистов.
  • Южный окружной военный суд приговорил Погорелова* к пожизненному лишению свободы, Василия Чурилова* — к 13 годам, Артема Ена* — к 17 годам колонии.
  • Погорелов* признан виновным в установке взрывного устройства на крышу лифта в доме, где жил командир войсковой части ВС ДНР Арсен Павлов (Моторола), и организации фотосессии со взрывчаткой в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Трое осужденных по уголовному делу об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Погорелов* Александр Александрович, 29 июня 1978 года рождения, город Донецк Донецкой области Украинской ССР... Чурилов* Василий Петрович, 24 апреля 1956 года рождения город Макеевка Донецкой области Украинской ССР... Ена* Артем Викторович, 18 января 1980 года рождения, город Донецк Донецкой области Украинской ССР", - говорится в перечне.
В июне 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Погорелова* к пожизненному лишению свободы, Василия Чурилова* - к 13 годам, Артема Ена* - 17 годам колонии и четвертого фигуранта Александра Тимошенко - к 12 годам колонии.
Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Погорелов* установил взрывное устройство на крышу лифта в доме, где жил командир войсковой части ВС ДНР Арсен Павлов, известный как Моторола. Шестнадцатого октября 2016 года взрывное устройство было приведено его в действие, Моторола погиб в лифте.
Кроме того, как следует из материалов обвинительного заключения, Погорелов* организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР.
По данным суда, Погорелову* вменяли в том числе теракт, покушение на теракт и посягательство на жизнь государственного деятеля. Чурилов* обвинялся по статьям об участии в террористическом сообществе, Ен* - в содействии террористической деятельности, Тимошенко - в шпионаже и приготовлении к нему.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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