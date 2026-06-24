Троих осужденных по делу об убийстве Моторолы внесли в список террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ Трое осужденных по делу об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко внесены в перечень террористов и экстремистов.

Южный окружной военный суд приговорил Погорелова* к пожизненному лишению свободы, Василия Чурилова* — к 13 годам, Артема Ена* — к 17 годам колонии.

Погорелов* признан виновным в установке взрывного устройства на крышу лифта в доме, где жил командир войсковой части ВС ДНР Арсен Павлов (Моторола), и организации фотосессии со взрывчаткой в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Трое осужденных по уголовному делу об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Погорелов* Александр Александрович, 29 июня 1978 года рождения, город Донецк Донецкой области Украинской ССР... Чурилов* Василий Петрович, 24 апреля 1956 года рождения город Макеевка Донецкой области Украинской ССР... Ена* Артем Викторович, 18 января 1980 года рождения, город Донецк Донецкой области Украинской ССР", - говорится в перечне.

В июне 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Погорелова* к пожизненному лишению свободы, Василия Чурилова* - к 13 годам, Артема Ена* - 17 годам колонии и четвертого фигуранта Александра Тимошенко - к 12 годам колонии.

Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Погорелов* установил взрывное устройство на крышу лифта в доме, где жил командир войсковой части ВС ДНР Арсен Павлов, известный как Моторола. Шестнадцатого октября 2016 года взрывное устройство было приведено его в действие, Моторола погиб в лифте.

Кроме того, как следует из материалов обвинительного заключения, Погорелов* организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР.

По данным суда, Погорелову* вменяли в том числе теракт, покушение на теракт и посягательство на жизнь государственного деятеля. Чурилов* обвинялся по статьям об участии в террористическом сообществе, Ен* - в содействии террористической деятельности, Тимошенко - в шпионаже и приготовлении к нему.