Экс-жена Диброва рассказала о состоянии телеведущего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки, рассказала его бывшая жена.
- Сейчас он находится дома, с ним все в порядке.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки, сейчас он находится дома, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его бывшая жена Полина Диброва.
Ранее Telegram-канал "Mash" сообщал, что у телеведущего диагностировали перелом лучевой кости правой руки после падения с лестницы. По данным канала, Дибров якобы отказался от операции и может частично потерять подвижность.
"Вчера Дмитрий провел вечер с детьми, они смотрели фильмы, все было в порядке. Сегодня я также ему написала, спросила, что случилось, что с рукой. Он сказал, что все в порядке. Была проведена операция. Все хорошо, под присмотром врачей. Так что это все (информация о частичной потере подвижности - ред.) домыслы и выдумки", - сказала Диброва.