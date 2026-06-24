Экс-жена Диброва рассказала о состоянии телеведущего

"Вчера Дмитрий провел вечер с детьми, они смотрели фильмы, все было в порядке. Сегодня я также ему написала, спросила, что случилось, что с рукой. Он сказал, что все в порядке. Была проведена операция. Все хорошо, под присмотром врачей. Так что это все (информация о частичной потере подвижности - ред.) домыслы и выдумки", - сказала Диброва.