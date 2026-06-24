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Экс-жена Диброва рассказала о состоянии телеведущего - РИА Новости, 24.06.2026
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15:02 24.06.2026
Экс-жена Диброва рассказала о состоянии телеведущего

Дибров перенес операцию после перелома руки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки, рассказала его бывшая жена.
  • Сейчас он находится дома, с ним все в порядке.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки, сейчас он находится дома, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его бывшая жена Полина Диброва.
Ранее Telegram-канал "Mash" сообщал, что у телеведущего диагностировали перелом лучевой кости правой руки после падения с лестницы. По данным канала, Дибров якобы отказался от операции и может частично потерять подвижность.
"Вчера Дмитрий провел вечер с детьми, они смотрели фильмы, все было в порядке. Сегодня я также ему написала, спросила, что случилось, что с рукой. Он сказал, что все в порядке. Была проведена операция. Все хорошо, под присмотром врачей. Так что это все (информация о частичной потере подвижности - ред.) домыслы и выдумки", - сказала Диброва.
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