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Лидеры "европятерки" выступили в поддержку прямого диалога Москвы и Киева - РИА Новости, 24.06.2026
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21:33 24.06.2026
Лидеры "европятерки" выступили в поддержку прямого диалога Москвы и Киева

Страны "европятерки" выступили в поддержку прямого диалога России и Украины

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Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран "европятерки" (Германии, Италии, Франции, Великобритании и Польши) выступили с поддержкой инициатив по прямым переговорам между Россией и Украиной.
  • Лидеры Е5 выразили готовность и дальше помогать Киеву.
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Страны "европятерки" (Германии, Италии, Франции, Великобритании и Польши) выступили с поддержкой инициатив по прямым переговорам между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении лидеров этих стран по итогам переговоров в Берлине.
"Лидеры … поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран", - следует из текста заявления, опубликованного кабмином ФРГ.
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В то же время лидеры Е5 в своем заявлении выразили готовность и дальше помогать Киеву.
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также раскрыл, на каких принципах Россия готова к переговорам с Украиной, указав на реалии на земле, на Стамбульские договоренности 2022 года, понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, а также основные тезисы своего выступления в МИД РФ в 2024 году.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе заявив о необходимости Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО.
Летом 2025 года Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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