Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры стран "европятерки" (Германии, Италии, Франции, Великобритании и Польши) выступили с поддержкой инициатив по прямым переговорам между Россией и Украиной.

Лидеры Е5 выразили готовность и дальше помогать Киеву.

БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Страны "европятерки" (Германии, Италии, Франции, Великобритании и Польши) выступили с поддержкой инициатив по прямым переговорам между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении лидеров этих стран по итогам переговоров в Берлине.

"Лидеры … поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной Россией – при активном участии США и европейских стран", - следует из текста заявления, опубликованного кабмином ФРГ.

В то же время лидеры Е5 в своем заявлении выразили готовность и дальше помогать Киеву.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также раскрыл, на каких принципах Россия готова к переговорам с Украиной, указав на реалии на земле, на Стамбульские договоренности 2022 года, понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, а также основные тезисы своего выступления в МИД РФ в 2024 году.

Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе заявив о необходимости Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО.