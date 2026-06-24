Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки денге

"Для профилактики лихорадки денге используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей. Устанавливайте москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега", - говорится в сообщении.