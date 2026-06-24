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Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки денге - РИА Новости, 24.06.2026
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04:25 24.06.2026
Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки денге

Мерами профилактики лихорадки денге являются закрытая одежда и москитные сетки

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для профилактики лихорадки денге рекомендуется использовать репелленты, закрытую одежду и москитные сетки на окнах.
  • Следует избегать экскурсий в болотистые районы, изучить текущую эпидобстановку перед поездкой в другую страну и обратиться к врачу в случае недомогания после путешествия.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Основными мерами профилактики лихорадки денге являются использование защитных средств от комаров, закрытая одежда и москитные сетки на окнах, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Для профилактики лихорадки денге используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей. Устанавливайте москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега", - говорится в сообщении.
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В Роспотребнадзоре отметили, что также следует избегать экскурсий в болотистые районы. Кроме того, перед поездкой в другую страну лучше изучить текущую эпидобстановку. В случае недомогания по возвращении из путешествия необходимо обратиться к врачу и сообщить ему о прошедшей поездке.
Лихорадка денге - вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.
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