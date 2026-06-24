Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует.

Возможны завозы заболевания в Россию путешественниками из эндемичных стран.

В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, а за пять месяцев 2026 года — уже 127.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует, но возможны завозы заболевания в страну путешественниками, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, а за пять месяцев 2026 года - уже 127.

Отмечается, что Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом. Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Всего в мире с начала 2026 года зарегистрировано около 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой денге в 68 странах.