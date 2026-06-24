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Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге в России - РИА Новости, 24.06.2026
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04:18 24.06.2026
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге в России

Роспотребнадзор: Риска распространения лихорадки денге в России нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует.
  • Возможны завозы заболевания в Россию путешественниками из эндемичных стран.
  • В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, а за пять месяцев 2026 года — уже 127.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует, но возможны завозы заболевания в страну путешественниками, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран", - говорится в сообщении.
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Там отметили, что в 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, а за пять месяцев 2026 года - уже 127.
Отмечается, что Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом. Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Всего в мире с начала 2026 года зарегистрировано около 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой денге в 68 странах.
Лихорадка денге - вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.
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