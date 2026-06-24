Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы на реке Тергале.
- Уровень воды начал падать, эвакуация населения не требуется.
- Сотрудники МЧС следят за развитием ситуации.
ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы на реке Тергале, сообщило региональное управление МЧС.
"В результате прорыва насыпной дамбы у населенного пункта Рысайкино Похвистневского района произошел подъем уровня воды в реке Тергале на полтора метра, розлив русла составил до 15 метров. Подтоплено 72 приусадебных участка населенных пунктов Алькино и Рысайкино", — написало ведомство в "Максе".
В МЧС подчеркнули, что уровень воды в реке начал падать, эвакуация населения не требуется. При этом власти подготовили два пункта временного размещения.
На месте прорыва дамбы работают 60 специалистов и 31 единица техники, они следят за развитием ситуации.
В последние дни в Самарской области идут обильные дожди, специалисты фиксируют суточные рекорды выпадения осадков.