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В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 24.06.2026
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11:01 24.06.2026 (обновлено: 15:38 24.06.2026)
В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы

В Самарской области из-за прорыва дамбы подтопило 72 приусадебных участка

© МЧС Самарской области/MAXПоследствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области
Последствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© МЧС Самарской области/MAX
Последствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы на реке Тергале.
  • Уровень воды начал падать, эвакуация населения не требуется.
  • Сотрудники МЧС следят за развитием ситуации.
ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы на реке Тергале, сообщило региональное управление МЧС.
"В результате прорыва насыпной дамбы у населенного пункта Рысайкино Похвистневского района произошел подъем уровня воды в реке Тергале на полтора метра, розлив русла составил до 15 метров. Подтоплено 72 приусадебных участка населенных пунктов Алькино и Рысайкино", — написало ведомство в "Максе".
© МЧС Самарской области/MAXПоследствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области
Последствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© МЧС Самарской области/MAX
Последствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области
В МЧС подчеркнули, что уровень воды в реке начал падать, эвакуация населения не требуется. При этом власти подготовили два пункта временного размещения.
На месте прорыва дамбы работают 60 специалистов и 31 единица техники, они следят за развитием ситуации.
В последние дни в Самарской области идут обильные дожди, специалисты фиксируют суточные рекорды выпадения осадков.
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ПроисшествияСамарская областьПохвистневский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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