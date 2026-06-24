Последствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области

Последствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области

В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы на реке Тергале.

Уровень воды начал падать, эвакуация населения не требуется.

Сотрудники МЧС следят за развитием ситуации.

ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. В Самарской области два села подтопило из-за прорыва дамбы на реке Тергале, сообщило региональное управление МЧС.

"В результате прорыва насыпной дамбы у населенного пункта Рысайкино Похвистневского района произошел подъем уровня воды в реке Тергале на полтора метра, розлив русла составил до 15 метров. Подтоплено 72 приусадебных участка населенных пунктов Алькино и Рысайкино", — написало ведомство в " Максе ".

© МЧС Самарской области/MAX Последствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области © МЧС Самарской области/MAX Последствия затопления в Похвистневском районе в Самарской области

В МЧС подчеркнули, что уровень воды в реке начал падать, эвакуация населения не требуется. При этом власти подготовили два пункта временного размещения.

На месте прорыва дамбы работают 60 специалистов и 31 единица техники, они следят за развитием ситуации.