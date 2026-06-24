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Житель Гонконга обнаружил в жилом здании крокодила - РИА Новости, 24.06.2026
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19:12 24.06.2026
Житель Гонконга обнаружил в жилом здании крокодила

В Гонконге в жилом здании обнаружили крокодила

CC0 / RainerPrang / Крокодил
Крокодил - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC0 / RainerPrang /
Крокодил . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом здании в районе Шэньшуйбу (Самсейпоу) Гонконга обнаружили крокодила.
  • Сотрудники местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) поймали рептилию и оказали ей помощь.
  • Владельца животного пока установить не удалось.
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Житель специального административного района (САР) КНР Гонконга обнаружил в жилом здании крокодила, сотрудники службы по защите животных доставили рептилию в безопасное место, пишет газета South China Morning Post.
В среду в полицию Гонконга поступило сообщение от местного жителя, который обнаружил в жилом здании в районе Шэньшуйбу (Самсейпоу) крокодила. На место выехали сотрудники местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).
"Сотрудники со специальным спасательным снаряжением немедленно прибыли на место и обнаружили крокодила длиной около метра, который прятался под различным хламом на платформе, примыкающей к квартире", - говорится в сообщении.
Животное удалось поймать с помощью специальной петли на шесте и длинной сети. Предположительно, у рептилии была травмирована одна из конечностей. Крокодил был доставлен в центр SPCA, где ему оказали помощь, провели первичный осмотр и рентгенологическое обследование, после чего животное передали департаменту сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.
Как отмечает газета со ссылкой на полицию, владельца животного пока установить не удалось.
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