Житель Гонконга обнаружил в жилом здании крокодила

Краткий пересказ от РИА ИИ В жилом здании в районе Шэньшуйбу (Самсейпоу) Гонконга обнаружили крокодила.

Сотрудники местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) поймали рептилию и оказали ей помощь.

Владельца животного пока установить не удалось.

ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Житель специального административного района (САР) КНР Гонконга обнаружил в жилом здании крокодила, сотрудники службы по защите животных доставили рептилию в безопасное место, пишет газета Житель специального административного района (САР) КНР Гонконга обнаружил в жилом здании крокодила, сотрудники службы по защите животных доставили рептилию в безопасное место, пишет газета South China Morning Post.

В среду в полицию Гонконга поступило сообщение от местного жителя, который обнаружил в жилом здании в районе Шэньшуйбу (Самсейпоу) крокодила. На место выехали сотрудники местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).

"Сотрудники со специальным спасательным снаряжением немедленно прибыли на место и обнаружили крокодила длиной около метра, который прятался под различным хламом на платформе, примыкающей к квартире", - говорится в сообщении.

Животное удалось поймать с помощью специальной петли на шесте и длинной сети. Предположительно, у рептилии была травмирована одна из конечностей. Крокодил был доставлен в центр SPCA, где ему оказали помощь, провели первичный осмотр и рентгенологическое обследование, после чего животное передали департаменту сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.