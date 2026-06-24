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В ЦИК рассказали о голосовании в регионах, где действует военное положение - РИА Новости, 24.06.2026
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12:54 24.06.2026
В ЦИК рассказали о голосовании в регионах, где действует военное положение

Булаев: регионы, где военное положение, смогут провести досрочное голосование

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДень голосования в России
День голосования в России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регионы, в которых действует военное положение, смогут провести досрочное голосование на выборах в сентябре.
  • Избирательная комиссия субъекта может предусмотреть четыре формы досрочного голосования: в помещении для голосования, на дому, на придомовых территориях и в местах общего пользования.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Регионы, в которых действует военное положение, смогут провести досрочное голосование на выборах в сентябре, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"По решению избирательной комиссии субъекта (где введено военное положение - ред.) предусматривается возможность применения досрочного голосования с использованием четырех форм голосования: досрочное голосование в помещении для голосования, досрочное голосование на дому, досрочное голосование на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах", - сказал Булаев на заседании ЦИК России.
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