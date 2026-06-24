Краткий пересказ от РИА ИИ
- США никогда не были поклонниками БРИКС, заявил Песков.
- По его словам, позитивных оценок этой интеграции не давала и Британия.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки, скромно выражаясь, никогда не были поклонниками БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, у нас здесь две страны БРИКС (кто может взять на себя эту роль- ред.). Остальные две стороны, скажем так, (США - ред.) не является поклонником этого объединения, скромно выражаясь, но Великобритания тоже никогда не давала каких-то позитивных оценок этой интеграции", - сказал Песков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.