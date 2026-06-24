США никогда не были поклонниками БРИКС, заявил Песков.

"Наверное, у нас здесь две страны БРИКС (кто может взять на себя эту роль- ред.). Остальные две стороны, скажем так, (США - ред.) не является поклонником этого объединения, скромно выражаясь, но Великобритания тоже никогда не давала каких-то позитивных оценок этой интеграции", - сказал Песков.