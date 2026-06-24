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США никогда не были поклонниками БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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12:18 24.06.2026
США никогда не были поклонниками БРИКС, заявил Песков

Песков: США никогда не были поклонниками БРИКС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США никогда не были поклонниками БРИКС, заявил Песков.
  • По его словам, позитивных оценок этой интеграции не давала и Британия.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки, скромно выражаясь, никогда не были поклонниками БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" Песков, говоря о возможностях стран БРИКС взять на себя большую роль в международном управлении и в международном участии в экономике и в безопасности, отметил, что речь может идти не обо всех странах.
"Наверное, у нас здесь две страны БРИКС (кто может взять на себя эту роль- ред.). Остальные две стороны, скажем так, (США - ред.) не является поклонником этого объединения, скромно выражаясь, но Великобритания тоже никогда не давала каких-то позитивных оценок этой интеграции", - сказал Песков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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